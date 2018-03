Joodse Omroep maakt inhoudelijke afweging

Volgens Raymond van den Boogaard is de film Staat van ontkenning van Hedda van Gennep ”opportunistische agitprop van de platste soort”. Hij vindt het juist dat de Joodse Omroep heeft besloten deze in haar opdracht gemaakte film niet uit te zenden. Het is voorts onbegrijpelijk dat de film is geselecteerd voor de Utrechtse Filmdagen (CS, 5 september). Bas Heijne kijkt daar anders tegen aan: ”Ach. De weigering om `De staat van ontkenning` uit te zenden lijkt in de eerste plaats het gevolg van intern gerommel bij die omroep zelf” (Opinie & Debat, 6 september). Dat is niet alleen badinerend maar ook krenkend voor de Joodse Omroep. Alsof die omroep niet in staat is tot inhoudelijke afwegingen.