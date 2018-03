Is het de subsidie voor dadels?

Soms heb ik er stevig de pest over in dat mijn vooroordelen niet kloppen. Ik heb er veel, maar ze zijn volgens mij gefundeerd, gebaseerd op kennis, op feitjes die ik zorgvuldig verzamel. En dan kom je terecht in een situatie waarin alles op losse schroeven wordt gezet en je helemaal opnieuw moet beginnen te denken. Niets is zo vervelend.

Instemmend las ik een opiniestuk (van Farid Aouled-lahcen in de Volkskrant van 3 september jl.) waarin werd gezegd dat de overheid moest ophouden religieuze feesten te subsidiëren. Natuurlijk, scheiding van kerk en staat, en dat het eindeloos ingewikkelder ligt, zie onderwijs, zie politieke partijen, zie de omroep, nee: het idee van de scheiding tussen kerk en staat is te mooi om het te verzieken met zulke genuanceerdheden. De schrijver noemde in zijn opiniestuk letterlijk het ramadanfestival. Ja, belachelijk, waarom zou de overheid het ramadanfestival subsidiëren? Verbieden, zulke activiteiten, dat is een stevige mening, al wist ik niet dat zo’n festival bestond, laat staan dat de overheid het subsidieerde, maar je hoeft er niet eerder van te hebben gehoord om er principieel tegen te zijn.

Dus zocht ik op het internet naar het ramadanfestival en ja hoor, daar scheen een moslimgezin in Lelystad mensen uit te nodigen om de iftar te vieren, het verbreken van het vasten. Eerst uit vrije wil een hele dag niets eten, en dan voor de verbreking ervan na zonsondergang subsidie vragen om moslims en niet-moslims dichter bij elkaar te brengen. Belachelijk, niet waar?

Ik belde het nummer dat erbij stond, hier zouden we werk van maken, ik moest weten wat ze daar in Lelystad allemaal uitspookten. Ik kreeg een nette dame met een nette stem aan de lijn en ja, ze was geen familie van het gezin in Lelystad, ze werkte bij de gemeente en ik was welkom.

Met mijn vooroordelen op volle toeren ging ik naar Lelystad, iftar meemaken, het verbreken van het vasten met heel veel zoetigheid en dadels en smakelijke gerechten, langzaam genuttigd, omdat het gevaarlijk is, na zo’n dag vasten, om meteen aan het schrokken te slaan, al dan niet op kosten van de staat die zo gescheiden was van de kerk – ik ging helemaal naar Lelystad om een vooroordeel bevestigd te krijgen. En dan kom je in Lelystad, in een rijtjeshuis, bij een Marokkaanse familie. Waarom krijg je niet meteen een hinderlijk exposé over de islam en het nut van het vasten? De heer des huizes, waarom is hij zo innemend en beschaafd en bescheiden? Waarom ziet alles er zoveel hartelijker en mooier uit, alsof hier maanden aan is gewerkt?

Er zijn veel Marokkanen, kinderen en jongeren, en een paar blanken die zich zo onopvallend mogelijk gedragen. Waarom is dit samenzijn niet stroef en gekunsteld? Waarom voel ik me meteen op mijn gemak en doet de hele familie alsof het de gewoonste zaak van de wereld is om bij haar binnen te vallen en mee te eten? Alles lijkt geregisseerd en bedacht, hier zou een stevige kritiek op kunnen volgen, een bevestiging van dat vreselijke multiculturele drama. En toch blijkt de werkelijkheid anders.

De werkelijkheid blijkt echter dan verwacht. Natuurlijker, gewoner, normaler. Over alles wordt gepraat, er wordt over meningen verschild dat het een lieve lust is, de dochter die wel een hoofddoek draagt en de dochter die geen hoofddoek draagt, is de een strenger in de leer? Nee hoor, zegt ze nonchalant, als ik zulk mooi haar had als zij, zou ik ook geen hoofddoek dragen. Weer een vooroordeel neergeknald. De heer des huizes rijdt me terug naar het station. Ik wil weten waarom hij het doet, is het de subsidie? Hij glimlacht: van de gemeente krijgt hij de dadels vergoed, als hij de bonnetjes overlegt.

En het gaat hem niet eens om het geloof – zijn dochters vonden het een leuk idee. Integratie, zegt hij, is niet iets wat gebeurt, maar wat je doet.

