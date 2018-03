Internet Weblog van de dag

Hulp in de huishouding. Elske Schouten blogt vanuit Jakarta:„Sinds we kortgeleden zijn verhuisd, hebben we fulltime hulp in de huishouding [...]. Paijo en Parsi, een echtpaar met een zoontje van twee. Ze wonen bij ons, in een soort tuinhuisje.

Het is echt heel raar als je opeens niets meer zelf hoeft te doen in huis. Zoals vandaag. Het is zondag, hun vrije dag. Maar toen ik ’s ochtends beneden kwam, stond er toch een pot warme thee klaar. Even later kwam Parsi net als doordeweeks vragen wat ik vandaag wilde eten. Toen ik antwoordde dat ik zelf pasta ging maken en dat zij lekker vrij moest nemen, keek ze zeer bedenkelijk. En toen ik rond 12 uur in de keuken kwam, had zij de pastasaus al klaar. [...].

„Zij had gekookt, dus ik dacht: dan ga ik de was ophangen. Maar toen ik de wasknijpers had gepakt en het eerste T-shirtje had opgehangen, zat Paijo al besmuikt te lachen en kwam Parsi het overnemen. Wat deed ik verkeerd?

Ik was al lui in het huishouden, maar na een paar jaar hier komt het echt nooit meer goed. Ik word een verwend en hulpeloos mormel. Toen ik vorig weekend een eitje wilde bakken voor mijn nichtje die op bezoek is uit Nederland, stond ik voor gek omdat ik geen idee had waar de koekenpan lag. Ik zou werkelijk niet weten waar ik de vuilnis naartoe moet brengen.” Lees verder opnrc.nl/jakarta