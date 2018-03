In Darfur aanvallen door leger gemeld

Khartoum, 15 sept. Soedanese regeringstroepen hebben zaterdag volgens rebellengroepen weer zware aanvallen uitgevoerd op posities van rebellen en op dorpen in het noorden van de westelijke regio Darfur. Over slachtoffers bestaat onduidelijkheid. Van Soedanese regeringszijde zijn beschuldigingen van een offensief in de afgelopen weken tegengesproken. Officieren van de VN-vredesmacht UNAMID en Afrikaanse Unie in Darfur meldden echter grootschalige verplaatsingen te hebben gezien van Soedanees legermaterieel die suggereerden dat ”intensieve militaire activiteit” plaatshad. In Darfur zijn honderdduizenden mensen om het leven gekomen als gevolg van de in 2003 losgebrande strijd tussen de regering in Khartoum en rebellen.