Impact Ike in Texas blijft beperkt Winnie, 15 sept. Een auto komt noodgedwongen tot stilstand vlakbij het stadje Winnie in de Amerikaanse staat Texas, nadat de orkaan Ike zaterdag het gebied had bereikt. De impact van de orkaan was minder groot dan gevreesd. Ongeveer tweeduizend inwoners van Texas werden geëvacueerd, maar vanochtend was het waterpeil op de meeste plaatsen alweer aan het dalen. Van de vijftien raffinaderijen die werden gesloten bleven er twaalf volledig gespaard van overstromingen. Toch blijft de bedrijvigheid in Houston voorlopig beperkt, omdat ruim vier miljoen mensen en veel bedrijven nog geen elektriciteit hebben. Dat zal zeker nog tot morgen duren, aldus de leveranciers. Foto AP A car sits at the end of a flooded street near Winnie, Texas on Sunday, Sept. 14, 2008 after Hurricane Ike hit the area. (AP Photo/Pool, Smiley N. Pool)

Associated Press