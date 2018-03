We vieren het elfde verjaardagsfeestje van mijn jongste zoon. Drie van zijn genodigde vrienden zitten bij hem op het speciaal basisonderwijs. Eén is zijn beste vriend van zijn vorige school.

Mijn zoon stelt alle vrienden even aan elkaar voor: „Dit is Vincent, die heeft PDDNOS. Dit is Mark, die is dyslectisch. En dit is Bas, ADHD... en hoe heet het ook alweer wat ik heb mam?”

„NLD”, zeg ik.

„Oh ja”, zegt hij. „En dit is Daan, die is gewoon aardig.”

