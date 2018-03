Zwemster Edith van Dijk zette in 2005 een punt achter haar carrière. Maar omdat de tien kilometer in Peking in het olympisch programma werd opgenomen, besloot ze vorig jaar haar rentree te maken. Op de Spelen eindigde ze als veertiende. Afgelopen week deed ze nog mee aan de EK in Dubrovnik.

Stop je nu echt?

„Ik zwem zondag mijn laatste wedstrijd in Medemblik. Die zwemmarathon wordt georganiseerd door Jack Brakeboer, die ook mijn eerste marathon organiseerde. Maar daarna is het echt afgelopen.”

Waarom stop je?

„Ik ben weer gaan zwemmen voor de Spelen: het is altijd mijn droom geweest een keer aan dat evenement mee te doen. Dat is nu gelukt. Ik heb twintig jaar aan de sport gegeven en nu is het tijd voor mijn gezin. Ik heb zin in de rest van mijn leven.”

Je kwam eigenlijk alleen maar terug voor de Olympische Spelen, waarom deed je nog mee aan de EK?

„De EK zaten kort op de Spelen, er zaten maar drie weken tussen. Daarom vond ik dat ik nog wel even kon meedoen.”

Je werd drie keer vierde en een keer vijfde, telkens net buiten de medailles. Vind je dat erg?

„Ja, daar baal ik zeker van. Maar ik was sowieso gestopt, ook als ik alles had gewonnen.”

Wat ga je nu doen?

„Ik moet natuurlijk aftrainen. Maar ik zal zeker geen vier tot zes uur per dag meer in het water liggen, zoals de afgelopen tijd. Het was fysiek en mentaal een zware periode, ik moest constant op mijn tenen lopen. Nu ga ik vooral uitrusten. Lekker bijkomen met z’n drieën, tijd doorbrengen met mijn man en onze dochter.”