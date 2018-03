Er zijn allerlei redenen waarom het goed is je kinderen geregeld te helpen met hun huiswerk, zeker als ze net zijn begonnen op de middelbare school. Eén van die redenen is dat je enigszins op de hoogte blijft van wat ze daar zoal leren. Neem een van de eerste lessen Frans, in een vmbo-t-havo-brugklas.

Het huiswerk bestaat uit het invullen van een lijstje dat begint met de kop „Je kent meer Franse woorden dan je denkt!” Volgt een lijstje van 25 Nederlandse zinnetjes, waarbij je het laatste woord zelf moet invullen, op een stippellijntje. Op die stippellijn moet een woord komen dat wij ooit uit het Frans hebben geleend.

Voorbeeld: „Als je jarig bent krijg je een…” Dat wist mijn twaalfjarige brugpieper meteen, want hij is dol op cadeaus en voor zijn verjaardag krijgt hij er doorgaans meer dan een. Zelf twijfelde ik even over de spelling – kado of cadeau? – want sinds de recente spellingherzieningen ben ik over de schrijfwijze van sommige woorden onzeker geworden.

De meeste vragen waren te doen. „Uit eten doe je in een…” restaurant, hoewel wij ook weleens naar de snackbar of een pizzeria gaan. „Als je iets wilt drinken kun je naar een...” café vond ik discutabel, zeker als je bedenkt dat deze vraag wordt gesteld aan twaalfjarigen. De overheid besteedt momenteel tonnen aan campagnes om jonge kinderen van de alcohol af te houden en ik zie maar zelden dorstige scholieren naar een café gaan voor een glaasje prik of chocomel. Als docent Frans zou ik het antwoord kantine eveneens goed hebben gerekend. Dat is immers ook een Frans leenwoord en vrijwel alle grote middelbare scholen hebben tegenwoordig een kantine.

De vraag „Vogels houd je in een…” vond ik volkomen uit de tijd. Kooi lijkt mij het enige normale antwoord, hoewel dit geen Frans leenwoord is. Ik denk dat er nog maar heel weinig kinderen zijn die weten wat een volière is. Bovendien: wie heeft er in hemelsnaam nog zo’n grote vogelkooi in huis?

„Als je iemand omkoopt heet dat…” hebben we te snel ingevuld, zie ik nu, bij het schrijven van dit stukje. We hebben chantage opgeschreven, maar dan had de vraag eigenlijk moeten luiden: „Als je iemand afperst dan heet dat…” Als je iemand omkoopt is er sprake van corruptie, maar is dat wel een Frans leenwoord? Volgens Van Dale zijn corrupt en corrumperen geleend uit het Latijn, maar bij corruptie staat geen herkomstverklaring. Een geraadpleegde deskundige, doctor in de historische taalkunde, moest er een paar boeken voor opslaan, maar kwam tot de conclusie dat je corruptie inderdaad als een Frans leenwoord moet beschouwen. Maar is dat wel het goede antwoord, of deugde de vraag hier gewoon niet, net als bij „Een dame die modeshow loopt heet een…’’?

Modeshow lopen lijkt mij grammaticaal niet correct en er zijn twee goede antwoorden mogelijk. Gezien de volière vermoed ik dat men op zoek was naar mannequin, een woord dat de afgelopen decennia grotendeels in onbruik is geraakt. Maar model is ook een Frans leenwoord, en kinderen die MTV kijken zijn zeer vertrouwd met modellen en catwalks.

Het formulier besluit met de opbeuring: „Zeg nou zelf: zijn deze woorden nou zo moeilijk? Nee hoor!” Ik zeg het zelf en nou, ik vond het dus nog behoorlijk ingewikkeld.

Ewoud Sanders

Reacties via www.nrc.nl/woordhoek of naar sanders@nrc.nl