Houd volgend jaar alles geheim tot Prinsjesdag

Volgend jaar moet het kabinet de begroting op de Derde Dinsdag van september bekendmaken. Een publicatie, in een aparte bijlage, zie ik dan graag op woensdag in NRC Handelsblad. Overigens is het ook de vraag waarom de Tweede Kamer meteen woensdag moet debatteren met het kabinet over de Rijksbegroting. Dit kan best een week later.