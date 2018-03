Hoe langer de jurk, hoe slechter de economie

Paniek op het modefront. Was de kleurige maxi-jurk dit voorjaar nog gebombardeerd tot trend, nu hangt het lange gewaad alweer in de uitverkoop. Die vrolijkheid zien we deze winter niet meer terug. De lengtes overigens wel. Want zoals iedereen weet is mode een afspiegeling van de tijd waarin we leven. En volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek staat het consumentenvertrouwen op instorten. Dan horen de zomen te zakken, zo schrijft een wonderlijke modewet voor. En modeontwerpers zien dat altijd al lang van tevoren aankomen. Zijn modeontwerpers dus helderziend? Vorig jaar oktober, toen de mode voor de zomer van 2008 werd geshowd en de economie nog optimistisch was, zag je de onheilspellende maxi-jurk al op heel veel modeshows.

Er zijn in de twintigste eeuw vaker momenten geweest waarop mode en economie onder één hoedje speelden. In het financieel euforische Amerika van de jaren twintig kruipt de rokzoom vanaf de grond omhoog tot kniehoogte. Zo kort waren rokken en jurken nog nooit. Het roaring twenties gevoel waait over naar Europa, waar in Parijs Paul Poiret (die eerder vrouwen bevrijdde van het korset) pioniert met rokzomen. Maar als in 1929 Wall Street crasht en de economie overal in een diep dal raakt, stort de roklengte mee omlaag. Het is voorbij met de revolutionair korte rokken.

Eenzelfde scenario herhaalt zich in de jaren zestig. De opkomst van de minimode in de sixties loopt synchroon met een jubelende economie die tien jaar later als een soufflé inzakt met als gevolg: vallende zomen. De hippies die eind jaren zestig in lange hysterisch gedessineerde jurken rondlopen zijn een voorbode van de slechte tijden die begin jaren zeventig na de oliecrisis aanbreken.

Diezelfde bont gedessineerde jurken zag je deze zomer in alle modeglossy’s. Ze horen bij de Hippy Deluxe of Boho Chic-trend die de korte rokjes van de laatste jaren snel verdrong. Deze lange jurken kunnen maar één ding betekenen: het zal slechter gaan met de economie. Dus het is bewezen: modeontwerpers zijn helderziend. Dat zou mooi zijn en dan waren ze allemaal multimiljonair op de beurs geworden.

Een betere verklaring is dat ontwerpers, net als de modeconsumenten, openstaan voor de tijdgeest. Ze komen met collecties die een half jaar later blijken aan te sluiten bij wat de mensen willen. Maar er zijn zat ontwerpers die een heel andere kant op wijzen; de consument kiest uiteindelijk. Zegt ook Harold Koda, conservator van de kostuumafdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York. Hij merkte bij een bezoek aan Rusland, waar de economie floreert, dat de rokken korter zijn dan ooit. Komt er een eind aan de jubelstemming dan verandert dit volgens hem onherroepelijk: „Als mensen aangeslagen zijn en lijden aan een groeiend pessimisme over de toekomst, dan is er de neiging om te verhullen. Dat kan zich uiten in lange mouwen, hogere halslijnen, lange rokken of dekkende maillots”, aldus Koda in The International Herald Tribune.

Troost, voor de komende winter, in de vorm van wat kleur kunnen we echter vergeten. In veel winkels heeft kleurig zomergoed al plaats gemaakt voor somberte, met zwart als hoofdkleur. Wie zich Yves Saint Laurents-show voor deze winter nog herinnert – modellen in overwegend zwart met bijpassende zwarte lippen – zag de bui al naderen.

Zo vreemd was het dus niet dat het modepubliek een maand geleden tijdens de show van Lichting 2008 (afstudeershow van veelbelovende modeontwerpers) bepaalde dat Anneloes van Osselaer de beste collectie toonde: het aller, allerduisterste dat die avond op de catwalk voorbijkwam, met zwarte tot de grond reikende vesten. Voor gothics breken gouden tijden aan. Wie geen zin heeft in de weinig vrolijke vleermuizenmode: sla in die afgeprijsde flamboyante maxi-jurken.