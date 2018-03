Hockeyakkoord blijkt niets meer waard

Met tientallen zijn ze op de Nederlandse kunstgrasvelden te bewonderen: Duitsers, Canadezen, Argentijnen, Britten, Spanjaarden, Australiërs en Nieuw-Zeelanders. Dat Nederland de sterkste hockeycompetitie ter wereld kent is geen geheim. En de best betalende, al zijn de bedragen die clubs als HGC, Rotterdam, Laren of Klein Zwitserland betalen nog lang niet van voetbalniveau.

Maar de trend is onmiskenbaar: wie op het hoogste niveau wil blijven spelen haalt spelers van buiten. Is een fatsoenlijke corner in Nederland niet voorhanden, of is de beoogde schutter al naar de concurrentie, dan wordt het blikveld verlegd naar het buitenland.

Voor voetbalclubs is het normaal zeven buitenlanders op te stellen. Van veertien paspoorten bij Roda JC kijkt niemand meer op, al roepen voetbalpuristen om een ‘6+5-regeling’.

De Nederlandse hockeyhoofdklasse leek het probleem van de gebrekkig doorstromende jeugd zelf op te lossen met een herenakkoord, eind 2006, waarin de clubs afspraken het aantal buitenlanders te zullen beperken tot drie per team. Ze hadden toen gezamenlijk 42 buitenlanders in dienst. Alleen Rotterdam tekende niet. Afgelopen seizoen liep het contingent buitenlandse spelers fors terug, maar dat had alles te maken met de voorbereiding op de Spelen, die veel Australische en Duitse internationals thuishield.

Dit seizoen zijn ze terug. In de hoofdklasse, die komend weekeinde begint, worden bijna vijftig buitenlanders verwacht. ‘Heren 1 van HC Klein Zwitserland heeft zich voor elke linie versterkt met een Australiër’, meldt de gepromoveerde Haagse club trots op de site. Laren pronkt met vijf ‘buitenlandse’ (olympische) internationals. Rotterdam spant de kroon met acht buitenlanders.

Maar het zou flauw zijn de teleurstellende vierde plaats van de Nederlandse hockeymannen in Peking op te hangen aan de buitenlandse overheersing in de nationale competitie.

Rob Schoof