'Hacking Ikea' lijkt op de koopjescorner

Tentoonstelling Hacking Ikea, t/m 28 september in Platform 21, Prinses Irenestraat 19, Amsterdam. Wo-zo 14-21u. Inl.: 020 3449449 / www.platform21.nl

In 1999 verscheen de onvolprezen film ‘Fight Club’, waarin de hoofdpersoon een onbevredigend leven leidt als kantoorklerk, tussen stapels zinloze rapporten. Hij slaapt niet meer. Raakt zichzelf kwijt. Zoekend naar zingeving en identiteit bladert hij door een Ikea-catalogus. „What kind of dining set defines me as a person?” vraagt hij zich af en bestelt behalve een dining set nog veel meer meubels – voor het vinden van je identiteit moet je wat over hebben. Wanneer zijn huiskamer compleet is, blaast hij zijn huis op en start hij een vechtclub. Producten bleken hem toch niet de identiteit te kunnen kopen die reclames ons in deze wereld beloven.

Niet alleen voor filmers biedt de ideale wereld van Ikea inspiratie, ook voor vormgevers en kunstenaars. Designruimte Platform 21 opende onlangs de groepstentoonstelling Hacking Ikea, en daagde twintig kunstenaars en vormgevers uit iets te doen met meubels en andere spullen van Ikea. Het resultaat ziet er een beetje uit als de Ikea koopjescorner: allemaal bekende producten, waar nét iets niet aan klopt.

Zo plakte Daniel Saakes Ikealampjes aan elkaar tot een kroonluchter, maakte Alan Joseph met een Ikea-kussensloop en kastdelen een textielen lamp, en combineerde Studio Plus een Lampanlamp en een fruitschaal tot een geheel nieuwe designlamp. Ikea-producten zijn goedkoper dan gewone basismaterialen, zeggen de vormgevers. Alle tekstbordjes melden behalve de gebruikelijke uitleg over het kunstwerk ook wat elk werk gekost heeft – hooguit een paar tientjes. Do try this at home.

De ideeën die Ikea oplevert, zijn eindeloos. Zo vroeg Helmut Smits zich af of je er vuur mee kon maken. Dit vanuit de Ikeaslogan ‘Back to Basics’, die verwijst naar het leven in de wildernis. Kan het? Ja. Met een kleerhanger, koord en houtjes kun je genoeg wrijving maken voor een vuurtje, zo blijkt uit zijn film Flamma. Jason Salavon verhief de catalogus, waarvan meer exemplaren worden gedrukt dan van de bijbel, tot een abstract kunstboek met enkel Ikeakleuren erin. Sander van Bussel vond het Ikea-wereldbeeld te seksloos en creëerde aanvullingen zoals een gynaecologenstoel en een bed met kleenex in het midden. In die lijn past Mark Hoekstra’s Ikea Love Toy, een vibrator die hij maakte uit een schoenlepel, batterijen en melkklopper. Totaal: 4,25 euro.

De Ikeascène in Fight Club ging over hoe de commercie ons besteelt van ons vermogen creatief met ons leven om te gaan en zelf onze identiteit te vormen. Die gedachte vindt geen steun bij de hackers in Platform 21. Zien zij ‘the big picture’ over het hoofd? Verliezen ze zich in details en missen ze daardoor dat het grootkapitaal Het Kwaad is? Nee. De aloude kritiek op commercie wordt hier genuanceerd; de deelnemers geloven in het ‘democratic design’ van Ikea.

Net als El Hema biedt Hacking Ikea een tegenwicht tegen massaproductie door te customizen: de vriendelijke variant van hacken. Waar de computerterm hacken meestal weinig goeds belooft, kun je met customizen (‘pimpen’, in MTV-taal) aan een massaproduct iets ‘eigens’ geven dat wel je identiteit weerspiegelt. Zo maakt Hacking Ikea kritische opmerkingen over het assortiment (te seksloos, te uniform, te plantonvriendelijk) en zet ze meteen om in oplossingen. Dat maakt het een intelligente show. En het geeft minder troep dan je huiskamer opblazen.

Zelfs de enige computerhack in Hacking Ikea is een positieve bijdrage. Daan van den Berg ontwikkelde een ‘elefantiasis-virus’ om in het computersysteem van Ikea alle lampen te besmetten met gezwellen. Met een 3Dprinter (die komt eraan, zegt TNO) kun je dan een wulps bobbelige Ikealamp uitdraaien. Scifi-digi-customizen! Hipper kan niet. Waarom Ikea deze tentoonstelling niet gesponsord heeft, is een raadsel.