Gun top verzorgingshuis ook een goed salaris

Stel, er is een directeur die op voortreffelijke wijze zijn organisatie bestuurt. Medewerkers en klanten lopen met hem weg. Hij zorgt ervoor dat de kwaliteit van het te leveren product en de motivatie van zijn medewerkers goed is. Hij is een vaardig onderhandelaar, is de concurrent altijd een stap voor en houdt aan het einde van het jaar een prachtig bedrag over om nieuwe investeringen te kunnen doen ten gunste van klant en medewerker. De raad van commissarissen is zeer ingenomen met zijn directeur. Het bedrijf telt 1.500 medewerkers en de klant komt graag. De directeur verdient 225.000 euro bruto per jaar, heeft een lease-auto en krijgt jaarlijks een bonus afhankelijk van de omzet. Allemaal niks mis mee: we mogen gelukkig door ijver of deskundigheid meer verdienen dan de ander.