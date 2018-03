Gergjev Festival omspande wereld, politiek en hemel

Klassiek Gergjev Festival Rotterdams Philh. Orkest o.l.v. Valery Gergjev. Gehoord: 12, 13/9 De Doelen Rotterdam

Het Gergjev Festival met het thema ‘Hemel en Aarde’ eindigde zaterdag zoals het een week eerder begon: met muziek over de cyclus van leven, dood en leven. In Mahlers Das Lied von der Erde duurt die cyclus voort tot in de eeuwigheid. Stravinsky’s balletmuziek Le sacre du printemps is één heftig moment uit die cyclus: een meisje danst zich ritueel dood om met dat offer anderen een nieuwe lente en nieuw leven te geven.

Ook de wereldpolitiek gaat over leven en dood en kreeg vrijdag een plaats in het festival met een gesprek tussen Ruud Lubbers, oud-premier en oud-Hoge Commissaris voor de vluchtelingen en Valery Gergjev, die vorige maand een concert gaf voor de slachtoffers van het conflict in Georgië. Lubbers begon met een lange, onnavolgbare monoloog. Gergjev, die deels herhaalde wat hij vrijdag al over de kwestie in deze krant zei, oogstte enkele keren applaus met zijn op verzoening gerichte uitspraken.

Lubbers en Gergjev bleken een gemeenschappelijke vriend te hebben in de vaderlijke en wijze Michail Gorbatsjov. Lubbers: „En toen zei Gorbatsjov tegen mij: Ruud, ...” Gergjev prees het culturele klimaat in Venezuela, waar de jeugd op grote schaal aan muziek doet en met Gustavo Dudamel een jonge topdirigent voortbracht.

Het festival trok ruim 20.000 bezoekers en het thema ‘Hemel en Aarde’ omspande moeiteloos 45 programmaonderdelen, want alomvattender, universeler en kosmischer kan een thema niet zijn. Het kost zelfs weinig moeite om vrijwel alle muziek daaronder te scharen. ‘Cielo e Terra’ (Hemel en Aarde) was dit jaar ook het thema van het Holland Festival, al lijkt ‘Aarde en Hemel’ mij de betere volgorde.

Niettemin, de programmering in de Grote Zaal van De Doelen was voorbeeldig. Vrijdag dirigeerde Gergjev het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de symfonie Mathis der Maler (1934) van Paul Hindemith over de schilder Matthias Grünewald. Hij is de schepper van het beroemde veelluik voor het Isenheimer altaar uit 1517, nu in Colmar. In de briljant gespeelde symfonie lijkt Hindemith een Duitse Messiaen: het heilige en het hemelse overwinnen op stralende en verblindende wijze het aardse en het helse.

Het concert werd gecompleteerd door de Derde symfonie van Bruckner, de organist en ‘Musikant Gottes’, die op aarde leefde ter ere van God en een Te Deum om te worden toegelaten in de hemel. Gergjev putte zich uit in een niet aflatende en verfijnd gedetailleerde afwisseling van orkestkleuren, dynamiek, tempi en fraseringen, hoekig en vloeiend. Jammer waren de problemen in de hoornsectie.

Prachtig geprogrammeerd was ook het 20ste eeuwse slotconcert, dat begon met Debussy’s Danse sacrée et danse profane voor strijkers en harp met Charlotte Sprenkels als een engelachtige soliste. Alles klonk wuft en etherisch, transparant en luchtig, zodat er bijna geen verschil was tussen het heilige en het profane, het hemelse en het aardse.

Ook in Stravinsky’s neoklassieke balletmuziek Orpheus (1947) wordt de verbinding tussen aarde en hiernamaals gelegd, wanneer Orpheus zijn gestorven Euridice mag ophalen en uiteindelijk terechtkomt in het Elysium. Er klinkt een subtiele verwijzing naar Le sacre du printemps, waarmee Gergjev zijn festival besloot. Net als in 1996 was Gergjevs Sacre een combinatie van gedempte duistere mystiek en schrikwekkend snijdend spektakel.

Hoewel hij in dit festival slechts vier keer optrad, van Gergjev komt Rotterdam niet los, ondanks zijn vertrek in mei na dertien jaar als chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Begin oktober herhaalt Gergjev het slotconcert van het festival met het Rotterdamse orkest in Wenen en Linz. Op 10 oktober is Gergjev terug in de Doelen met het London Symphony Orchestra, waarvan hij nu de chef is.

Volgend jaar – Rotterdam is dan Europese Jongerenhoofdstad – is Gergjev weer present met zijn veertiende Gergjev Festival met het thema ‘Eeuwige Jeugd’. In het Nieuwe Luxor gaat dan een multi-mediaversie van Beethovens opera Fidelio. Dat festival zal zich geheel afspelen buiten De Doelen, die volgend jaar vijf maanden dichtgaat voor een renovatie van de Grote Zaal.