Georgiëplan valt slecht

Het akkoord dat de Europese Unie vorige maandag sloot met Rusland over het conflict met Georgië is „onacceptabel”. Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer vandaag gezegd. Volgens hem laat het EU-vredesplan te veel grondgebied in Russische handen. De Hoop Scheffer deed zijn uitspraken aan de vooravond van een NAVO-missie naar Georgië in een interview met de Financial Times.

In tegenstelling tot een eerdere versie gaat het huidige staakt-het-vuren niet uit van een terugkeer van de Russische troepen naar de situatie van voor het begin van het conflict. Dit plan was tot stand gebracht onder leiding van EU-voorzitter Frankrijk. Nadat de overeenkomst met de EU was gesloten zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vorige week dat er minstens 7.600 manschappen in de twee separatistische Georgische regio’s worden gestationeerd. Dat is het dubbele van voor het uitbreken van het conflict. De Hoop Scheffer noemt Lavrovs uitspraak „moeilijk te verteren”.

