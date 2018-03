Geld voor vertrek kolonisten

De Israëlische regering overweegt kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever te laten verhuizen naar Israël. Het kabinet van scheidend premier Olmert heeft gisteren een wetsvoorstel van minister Chaim Ramon besproken dat kolonisten met geld moet overhalen de Palestijnse gebieden te verlaten.

Premier Olmert, die deze week afscheid neemt als leider van regeringspartij Kadima, zei gisteren dat de tijd van de Groot-Israël-gedachte voorbij is. Olmert vond jaren geleden dat de Westelijke Jordaanoever bij Israël hoort, maar „ik ben tot de conclusie gekomen dat we het land moeten delen”. Volgens het wetsvoorstel krijgen kolonistengezinnen ruim 200.000 euro als ze hun nederzettingen opgeven. Ramon schat dat bijna 20 procent van de kolonisten geïnteresseerd is.

Opmerkelijk is dat de wet alleen geldt voor kolonisten die aan de Palestijnse zijde van de afscheidingsbarrière wonen. Die is vijf jaar geleden grotendeels op Palestijns grondgebied gebouwd. Grote nederzettingen als Modi’in en Ariel liggen aan de Israëlische zijde. Toch ontkenden politici altijd dat de ‘muur’ bedoeld was om de grenzen op te rekken. De meerderheid van de circa 500.000 kolonisten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem wordt in het wetsvoorstel ongemoeid gelaten. Aan de oostelijke zijde van de barrière wonen 60.000 kolonisten.

Dit weekeinde bestormden tientallen gewapende kolonisten van de nederzetting Yitzhar het nabijgelegen Arabische dorp Assira al-Kabaliya. De kolonisten richtten vernielingen aan en schoten in het rond. Zeker acht Palestijnen raakten gewond. Uit beelden die op de Israëlische televisie zijn vertoond, keek het Israëlische leger toe.

De kolonisten waren naar eigen zeggen boos, omdat een tienjarige jongen was gestoken door een Palestijn. De jongen raakte licht gewond. Olmert veroordeelde de aanval van de kolonisten met de woorden dat „pogroms tegen niet-joden” in Israël onacceptabel zijn. Die uitdrukking ligt, door de joodse geschiedenis, gevoelig in Israël.