Game 'Spore' evolueert met Darwin

Eerst ben je een amoebe. Dan plak je wat benen aan en húp, je klimt aan land. Aan de vooravond van het Darwin-jaar, 200 jaar na de geboorte van de grondlegger van de evolutietheorie, komt de game-industrie met Spore. Het is de nieuwste game van Will Wright, de ontwerper van The Sims, waarvan meer dan honderd miljoen exemplaren zijn verkocht. Spore voert de speler door de evolutie, te beginnen met de celfase. Als de hersenen zijn ontwikkeld, verliest hij de controle over zijn creatie. Dan moet hij gaan samenwerken, of juist anderen verslaan. Tot slot volgt het vrije spel van de ruimtefase. Daar kan de speler door het heelal reizen.

Spore komt nu uit, maar het was al twee jaar voltooid. Het was technisch indrukwekkend en wetenschappelijk verantwoord, maar te weinig toegankelijk voor een grote groep spelers, zoals Wrights andere games. Vermoedelijk onder druk van de uitgever vergrootte hij de schaal, met creativiteit en community als sleutelwoorden. Stap voor stap wordt de speler nu door de fases geloodst. Hij kiest op celniveau voor de ontwikkeling tot herbivoor of carnivoor, en dan richt hij naar eigen inzicht het universum in.

