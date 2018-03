Film van de dag

War of the Worlds. Steven Spielberg drong het verhaal van H.G. Wells uit 1897, over een invasie van ruimtewezens die de menselijke beschaving proberen te vernietigen, naar de tweede plaats. War of the Worlds gaat vooral over een vader die leert beseffen dat hij in de eerste plaats op die bedreigde wereld is om voor zijn kinderen te zorgen. Dit verhaal over mensen dringt de machines en de monsters zo ver naar de achtergrond dat ze slechts het decor lijken te vormen. De kijker wordt geen enkele andere mogelijkheid geboden dan meeleven met de door Tom Cruise gespeelde vader, die met zijn tienjarige dochter en zeventienjarige zoon voor de monsters op de vlucht slaat. De film zit vol verwijzingen naar 9/11, visueel en in de dialogen. „Zijn het terroristen, pap”, vragen de kinderen. „Nee, ze komen van heel ver.” „Uit Europa?”(Steven Spielberg, 2005, VS), SBS6, 20.30-22.45u.