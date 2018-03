Ex-topambtenaar: JSF enige kandidaat voor luchtmacht

ROTTERDAM, 15 SEPT. De Koninklijke Luchtmacht heeft „twaalf jaar lang“ toegewerkt naar de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF). Dat zegt Jacques de Winter, voormalig topambtenaar van het ministerie van Defensie, vandaag in de Volkskrant. Volgens De Winter was er voor de luchtmacht „maar één kandidaat“: de JSF. Een serieuze discussie over nut en noodzaak van de Defensie- uitgaven werd bovendien nimmer gevoerd. Een commissie onder leiding van oud-minister van Financiën Zalm (VVD) onderzoekt op dit moment de hoogte van het Defensiebudget. Volgens De Winter is dit onderzoek „een schijnvertoning“, zolang „de JSF niet ter discussie wordt gesteld“.