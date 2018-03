En weer ging het mis aan de Vijzelgracht

Na de verzakking van enkele Amsterdamse panden in juni, was Johan Bosch van het Projectbureau Noord-Zuidlijn vol vertrouwen. Herhaling van het drama aan de Vijzelgracht kon hij nooit helemaal uitsluiten, maar de kans daarop was heel klein. Zei hij.

Maar vorige week, nog geen drie maanden later, trad er opnieuw een verzakking op. Weer aan de Vijzelgracht, waar een station wordt gebouwd voor de nieuwe metrolijn van Amsterdam. Weer met bewoners die maandenlang elders zullen moeten wonen, totdat hun zwaar beschadigde huizen zijn opgeknapt. Deze week moeten de oorzaak en toedracht duidelijk worden.

Ging het in juni om vier panden, nu ging het om zes, waarvan vier aan de Vijzelgracht en twee in een zijstraat. Was de verzakking toen 15 centimeter, nu was die 23 centimeter. Ook Frans cultuurhuis Maison Descartes raakte beschadigd, maar het kan wel openblijven. Een nieuwe fundering heeft er voor gezorgd dat de schade beperkt blijft, zei Stéphanie Charbit van Maison Descartes tegen Het Parool.

Directeur Henk van Veldhuizen van Projectbureau Noord-Zuidlijn was bij de persconferentie eind vorige week duidelijk ontdaan. „Onze bouwtechniek wordt wereldwijd toegepast, maar ik ken geen voorbeelden van twee calamiteiten zo kort na elkaar.” Dát de techniek elders al langer wordt gebruikt, is voor hem overigens een bewijs dat Amsterdam met zijn metro – anders dan sommige experts beweren – „helemaal niet vernieuwend of experimenteel bezig is”. Van Veldhuizen zou afgelopen vrijdag na vijf jaar zijn afscheidsfeestje hebben, maar dat is uitgesteld. Tegen dagblad BN/De Stem zei hij: „We hebben dit project met zijn allen enorm onderschat.” Burgemeester Cohen zei eerder dat „de geloofwaardigheid van het project onder druk komt te staan. We zullen er alles aan doen om de geloofwaardigheid te behouden.”

De uitspraak van Van Veldhuizen dat de bouwtechniek die in Amsterdam wordt gebruikt overal ter wereld wordt gebruikt, is niet helemaal waar. Het plaatsen van zogeheten diepwanden is inderdaad een beproefde bouwmethode, die in Nederland onder meer is toegepast bij de Statentunnel in Rotterdam. Maar de methode is nooit eerder beproefd in Amsterdam, met zijn weke grond en gebouwen op palen. En zoals bodemdeskundigen graag zeggen: je weet nooit precies wat er in de grond zit.

Betonnen diepwanden gelden als de veiligste methode om water en grond uit de bouwput te houden. En omdat ze vrijwel geluids- en trillingsvrij te plaatsen zijn, zijn ze in een historische binnenstad geschikter dan damwanden – metalen platen met een roestig voorkomen, of wanden die bestaan uit geschakelde boorpalen. Daarom is voor de aanleg van de metrostations gekozen voor deze techniek, die in Amsterdam in een zware vorm wordt toegepast. De diepwanden worden paneel voor paneel opgebouwd. Eerst wordt een betonnen plaat in de bodem gestort, die in Amsterdam 1,20 meter dik, 2,70 meter breed en meer dan 40 meter diep is. Dan wordt er een paneel naast gestort en gekoppeld met een ‘voeg’, een vervorming in de rand van het paneel. Die voeg houdt het water tegen en wordt geholpen door een stuk rubber tussen de platen. Een waterdichte constructie – als alles goed gaat.

Bij het maken van de diepwanden werd aanvankelijk iets te dun beton gebruikt. Dat dunne beton liep om de rand, waardoor op enkele plekken de voegplank – een soort mal – niet weggehaald kon worden. De lekkage die in juni tot verzakking leidde, werd veroorzaakt door zo’n achtergebleven voegplank die verhinderde dat het stuk rubber goed aansloot. Er bleken vier van die planken te zijn blijven zitten. Op die plekken zijn de voegen van buitenaf versterkt met een injectie van kunststof.

Wat nu de oorzaak is geweest, wordt nog onderzocht. Directeur Van Veldhuizen ontkent dat er poreuze plekken in de betonnen panelen zelf zitten, die hij zweetplekken noemde. Volgens hem is er wel sprake van zweetvoegen, ofwel „voegen die iets van vocht doorlaten”. Normaal gesproken is dat geen probleem. In juni, na de eerste calamiteit, werd nog in het geheel niet gesproken van zweetvoegen. De afgelopen maanden is geprobeerd om „enkele tientallen” van die voegen te dichten. „Hoe die voegen dan toch konden gaan lekken, gaan we nu uitzoeken”, zei Van Veldhuizen. Het station op de Vijzelgracht is nu tot 15 meter diep uitgegraven, ongeveer de helft van de diepte die gehaald moet worden.