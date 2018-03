een weekeinde vol voetbal

Ajax had Roda JC met ruime cijfers verslagen als het ook maar de helft van de mogelijkheden had verzilverd. Klaas Jan Huntelaar miste de meeste doelkansen. Ook Miralem Sulejmani en invaller Luis Suarez faalden een paar keer opzichtig oog in oog met doelman Bram Castro van Roda JC. Ajax dankte de zege uiteindelijk aan een doelpunt van verdediger Thomas Vermaelen die in de 54ste minuut van een enorme dekkingsfout in de Limburgse defensie profiteerde en hard raak kopte.

Gertjan Verbeek zag in het spel van Feyenoord tegen Volendam (5-0) veel enthousiasme. „Het elftal straalde uit dat we deze wedstrijd wilde winnen.” Volgens de trainer was de halverwege verkregen voorsprong (2-0) verdiend, maar zakte het niveau na de rust. „Door het lage tempo kreeg Volendam wat kansen. Het had slechter kunnen aflopen.”

Dat het duel tussen FC Groningen en FC Utrecht (2-0) niet sprankelend was, was trainer Ron Jans niet ontgaan. „We hebben verdiend gewonnen, maar het was een vrij saaie wedstrijd.” Na ruim een half uur haalde de Zweedse aanwinst Andreas Granqvist na een rush doeltreffend uit: 1-0. „Een goal voor een Jesper Olsen of Maradona”, zei Jans.

Het moet beter met FC Twente om in de UEFA Cup verder te komen dan de eerste ronde. Dat stelde trainer Steve McClaren na de 1-1 tegen NEC. FC Twente speelt donderdag uit tegen het Franse Stade Rennes. NEC speelt in de UEFA Cup thuis tegen Dinamo Boekarest.

AC Milan is nog zonder punten. Het team van trainer Carlo Ancelotti verloor met 2-0 bij Genoa. Vorige week ging de ploeg onderuit tegen nieuwkomer Bologna (1-2). Lazio en Atalanta Bergamo, beide nog ongeslagen, delen de koppositie in de Italiaanse Serie A. Lazio won thuis met 2-0 van Sampdoria; Bergamo versloeg Bologna: 1-0. Internazionale moet genoegen nemen met de vierde plaats. De regerend landskampioen won met 2-1 van Catania.

Trainer Henk ten Cate heeft met Panathinaikos een goede generale afgewerkt voor de confrontatie met Internazionale in de Champions League. De Griekse club won het competitieduel met Panthrakikos met 3-0.

Atletico Madrid is in de Spaanse Primera Division tegen de eerste nederlaag aangelopen. De tegenstander van PSV, morgen in de groepsfase van de Champions League, ging bij Valladolid met 2-1 onderuit. Zonder de geblesseerde John Heitinga stond Atletico binnen een half uur met 2-0 achter. Barcelona bleef thuis tegen Racing Santander op 1-1 steken. Na twee duels heeft Barcelona slechts één punt.

Edwin van der Sar en Ryan Babel speelden zaterdag een hoofdrol in de Engelse competitietopper tussen Liverpool en Manchester United. Doelman Van der Sar blunderde, waardoor Liverpool voor rust langszij kwam. Invaller Babel hielp Liverpool aan de zege: 2-1. Robin van Persie wees Arsenal de weg in het met 4-0 gewonnen uitduel met Blackburn Rovers. Hij opende de score na acht minuten. Emmanuel Adebayor volgde het goede voorbeeld, zorgde voor rust voor 0-2 en scoorde in de slotfase nog tweemaal.

Chelsea nestelde zich naast Liverpool bovenaan de ranglijst, met tien punten uit vier duels. De Londenaren wonnen uit bij Manchester City met 3-1. De Braziliaanse aanwinst Robinho scoorde binnen het kwartier voor City. Het antwoord van Ricardo Carvalho kwam echter snel: 1-1. Frank Lampard en Nicolas Anelka beslisten het duel na rust.

Schalke 04 heeft zaterdag in de Bundesliga een voorsprong én de koppositie verspeeld. De ploeg van coach Fred Rutten gaf tegen Borussia Dortmund een marge van 3-0 uit handen. Het duel eindigde in 3-3. De andere Nederlandse trainer in de Duitse competitie, Martin Jol van Hamburger SV, zag zijn team terugkomen van een 2-0 achterstand en uiteindelijk met 3-2 winnen van Bayer Leverkusen. HSV, met tien punten uit vier duels, nam de koppositie over van Schalke 04. Bayern München versloeg 1.FC Köln met 3-0 en is tweede.

Aanvoerster Liesbeth Migchelsen (37) van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal heeft per direct een punt gezet achter haar interlandcarrière. De 95-voudig international gaf aan dat ze overbelast is. Naast voetballen heeft ze werkzaamheden in het buitenland. Migchelsen speelde haar laatste interland op 30 augustus tegen Zwitserland (1-1).