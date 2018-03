Een verrassend koppel in de tweepersoonsmusical

Musical 5 jaar met jou, door Stichting Zee van Cordes. Tournee t/m 8/11. vijfjaarmetjou.nl

Dat ze niet bij elkaar blijven, horen we al in het eerste nummer. Zij vindt zijn afscheidsbriefje, zingt over de breuk en vertelt vervolgens het verhaal van hun hartverwarmende romance van achteren naar voren. Terwijl hij het van voren naar achteren vertelt. Eén keer kruisen hun verhalen elkaar – ergens halverwege, in een teder liefdeslied. En dat is dan ook het enige duet in 5 jaar met jou, een tweepersoonsmusical van Amerikaanse makelij, die nu in het Nederlands wordt gespeeld door Birgit Schuurman en Jim de Groot (zoon van Boudewijn de Groot).

Een songcyclus, zou je het ook kunnen noemen. Want afgezien van een handjevol ironische dialoogzinnetjes wordt alles gezongen – op schurende, hoekige, maar soms ook smeltende melodieën die een rijk arsenaal aan echo’ s oproepen: van ragtime via klezmer, swing en salonorkestjesklanken tot rock.

Muziek voor volwassenen, in elk geval, die hier met veel dramatisch effect wordt vertolkt op piano, gitaren en viool. De zangteksten werden door Allard Blom vertaald in naturel Nederlands en extra dichtbij gebracht met grappige verwijzingen naar de PVV, de Efteling en de driften van Jan Mulder.

Het originele The last five years van componist en tekstdichter Jason Robert Brown, dat in 2002 twee maanden te zien was in een theater nabij Broadway, refereert tevens aan de joodse afkomst van de jonge vrouw. Ook de Nederlandse versie bevat daar nog sporen van. Maar omdat zoiets in Amerika nu eenmaal heel andere associaties wekt dan bij ons, speelt dat aspect nu een veel minder prominente rol.

Birgit Schuurman is een overrompelende Sanne, die met haar expressieve zangstem alle fases van de relatie laat zien en horen. Van het intieme verdriet uit het openingslied tot de geestige terzijdes, die ze met groot raffinement invlecht in een nummer over een auditie waar de vrouw als niet al te succesvol actrice moet opdraven.

Jim de Groot speelt de veelbelovende schrijver Jona als een man die overtuigend verliefd op haar wordt en zich allengs net zo overtuigend van haar losmaakt. Zijn stem riekt naar rock en heeft meer rafels dan de hare. Op de premièreavond schoot hij in vocaal opzicht af en toe zelfs danig uit de bocht, alsof hij dwars door een verkoudheid heen stond te zingen. Samen vormen ze, hoe dan ook, een verrassend koppel in een productie die door Maarten Mourik met veel stijlgevoel is geregisseerd.

Zelden was een musical zo klein, met twee spelers en drie muzikanten. Maar meer is hier niet nodig.

Henk van Gelder