Eén keer per jaar is het druk in Winschoten

Het is zaterdag moeilijk om Winschoten binnen te komen. De stad in het oosten van Groningen is grotendeels afgesloten. De wegen die nog wel zijn te bereiken, staan vol met dubbel geparkeerde auto’s. Andere auto’s staan in het gras of op de stoep en door de stad lopen grote groepen mensen, want vandaag is de Run. Duizenden willen de honderd renners zien die een parcours van honderd kilometer afleggen. Tien ronden van tien kilometer door Winschoten en het naastgelegen dorp Heiligerlee.

De bewoners van Winschoten en Heiligerlee hebben hun straat vrolijk versierd met slingers en vlaggen en iedereen zit in de eigen voortuin om de lopers aan te moedigen. Er wordt gezwaaid met vlaggen, lawaai gemaakt met ratels en de atleten krijgen voortdurend applaus. „De sfeer is hier altijd geweldig” , zegt ultraloper Veron Lust, die de afgelopen zes jaar Nederlands kampioen is geworden tijdens de Run. „Groningers zijn echte arbeiders en de meesten werken op het land. Omdat ze zelf altijd hard moeten werken, hebben ze veel respect voor ons. Want ultralopers moeten namelijk ook hard werken, het is een echte oersport. En geloof me, het is heel zwaar.”

Langs de weg staan grote houten bakken vol water. Jonge kinderen delen de gele sponzen die daarin liggen enthousiast uit aan de atleten. Dankbaar nemen zij die in ontvangst om zich op te frissen. Wanneer een renner zijn spons weer op de grond gooit, snellen de kinderen er op af om die weer terug in de bak te gooien voor de volgende voorbijganger.

Hemmie Boers, de voorzitter van de Run, kijkt tevreden toe. „Het gaat vandaag weer uitstekend”, zegt hij. „We hebben geluk met het weer. Ik geloof dat Winschoten de enige plek in Nederland is, waar het vandaag niet regent. En het publiek is weer massaal toegestroomd, er komen elk jaar zo’n 20.000 toeschouwers naar de Run.”

Behalve de honderd atleten die de honderd kilometer lopen, zijn er nog 75 mensen die vijftig kilometer afleggen. Ook doen er 275 estafetteteams mee. Een team bestaat uit tien deelnemers, die allemaal een ronde lopen.

Ondanks alle drukte is het rustiger dan vorig jaar. „Toen was de Run ook het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap”, zegt Boers. „Op een internationale wedstrijd komen natuurlijk meer mensen af. Ook waren er toen meer deelnemers, ongeveer driehonderd.

Ondanks dat de Run dit jaar geen internationale wedstrijd is, doen er toch deelnemers uit dertien landen mee, waaronder Mexico, Hongarije en Rusland. „De buitenlandse lopers brengen we onder bij gastgezinnen”, vertelt de voorzitter. Daar mogen ze een week verblijven. „De atleten en de gezinnen gaan goed met elkaar om. Vooral de Russen zijn populair. Zij doen al jaren mee aan de loop en er zijn veel vriendschappen ontstaan. De gastfamilies gaan zelfs op bezoek in Rusland.” Ook over het eten hoeven de lopers zich geen zorgen te maken want er wordt voor hen gekookt. „De deelnemers krijgen voornamelijk pasta voorgeschoteld, uitstekende voeding om op te lopen.” Ook tijdens de eerste Run in 1976 werden de renners al ondergebracht in gastgezinnen, aldus Boers.

De Run begon destijds als protestactie. Het lukte atletiekvereniging Aquilo niet om een atletiekbaan aangelegd te krijgen. Terwijl Stadskanaal en Veendam al een baan hadden, liepen gesprekken met de gemeente Winschoten op niets uit. De vereniging organiseerde de honderdkilometerwedstrijd om op ludieke wijze aandacht voor het probleem te vragen.

De eerste race was een lus door de provincie Groningen. In de week voorafgaand aan de race gingen de organisatoren elke middag op pad met een busje van de Winschoter Courant om het parcours uit te zetten. Met dikke kwasten schilderden ze pijlen op de weg, zodat de atleten wisten waar ze naartoe moesten lopen.

Gijsbert Johan te Loo, burgemeester van Winschoten, loste op 25 september om drie uur ’s nachts het eerste startschot. 77 atleten begonnen aan de race, van wie 57 de finish bereikten. Bé Lohof was een van de twee Aquilo-atleten die de race uitliep, hij finishte in een tijd van 9.58,27 uur. „Die eerste race heb ik gelukkig uitgelopen”, zegt de 67-jarige Lohof. „Ik heb vier keer meegedaan aan de race, waarvan ik twee keer de finish heb bereikt. De keren dat ik het niet redde, had ik last van een knieblessure. Wat voor blessure dat was? Ik heb geen idee, ik had namelijk nooit last van mijn knie, behalve tijdens de honderd kilometer van Winschoten. Maar de Run is dan ook een enorme aanslag op je lichaam. Na zestig kilometer was ik altijd gebroken.”

Ondanks de Run kwam de atletiekbaan er niet. „Dat heeft tot 2006 moeten duren”, zegt Boers. Maar de Run was zo goed bevallen dat de atleten vroegen of de wedstrijd nog eens georganiseerd kon worden.

Volgens Lohof hebben de atleten het bij de 33ste editie , die werd gewonnen door de Tsjech Daniel Orakel, zwaarder dan hij het destijds had. „In mijn tijd was het één grote lus. Die tien ronden lijken me psychologisch gezien een hele opgave. Je passeert namelijk negen keer de finish terwijl je er nog lang niet bent. Een renner moet zich dan keer op keer opladen.”

Maar de deelnemers lijken daar geen problemen mee te hebben. Jan-Albert Lantink, die als derde eindigde en Nederlands kampioen werd, is juist blij met de tien ronden. „Daardoor zit er langs het hele parcours publiek. Het fijne is dat je door al die mensen min of meer vooruit wordt geschreeuwd. En vooral de muziek die uit de huizen klinkt, werkt stimulerend. Dat houdt je op gang.”

De vijftigjarige Lantink eindigde in een tijd van 7.10,06 en verbeterde zijn persoonlijk record met liefst 22 minuten. Hij verbaast zich erover dat hij won. „Ik ben twee jaar geleden pas begonnen met ultralopen en nu ben ik al kampioen. Dat zegt toch wel iets over het niveau in Nederland.”

Misschien komt dat doordat ultralopen niet populair is in Nederland. „Bij internationale wedstrijden doen er altijd landenteams mee”, zegt Boers. „Maar Nederland krijgt niet eens een team op de been.” Volgens de voorzitter heeft dat deels te maken met het feit dat de atletiekunie niet genoeg aandacht besteedt aan de sport. „De lopers voelen zich niet gesteund en zo komen er weinig nieuwe renners bij.”

Volgens Veron Lust, die de wedstrijd niet uitliep omdat hij kramp kreeg in zijn bovenbenen, is dat niet de enige reden. „In Nederland willen mensen flitsende sporten zien. Het draait om de commercie. Sporten als beachvolleybal zijn hip, helaas is ultralopen geen snelle sport.” Dat komt ook doordat het vooral iets is voor oudere mensen. „Jonge atleten gaan vaak te snel van start, zij kunnen het niet opbrengen om rustig te lopen. En honderd kilometer is natuurlijk geen afstand om te sprinten.”

Om tien uur ’s avonds is de prijsuitreiking van de loop met aansluitend een afterrunparty. Daarna neemt de voorzitter rust tot eind september. „Maar in oktober beginnen we alweer aan de race van 2009, want zo’n evenement is een heel geregel.”