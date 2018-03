Een jongen met zwart oogpotlood

De zwarte handschoen met fluorescerende groene bliksemschichten is zeker niet het meest opvallend aan de verschijning van ‘emo’ Robin (16). Die eer komt toe aan zijn knalrode skatebroek – het is te warm voor z’n gebruikelijke zwarte skinny jeans. En zijn haar natuurlijk, dat van nature krult, maar nu in drie keiharde, van haarlak aan elkaar plakkende lokken recht naar voren gestyled is.

De zwarte handschoen draagt Robin om de krassen op zijn rechterpols te verbergen. Het zijn krassen van de kat. Maar ja, omdat het vooroordeel luidt dat een emo zichzelf snijdt, weet Robin dat iedereen dát zal denken.

Emo bestaat al een jaar of twintig. Het muziekgenre ontstond midden jaren tachtig als een wat gevoeliger antwoord op hardcore punk. Begin deze eeuw werd emo nieuw leven in geblazen dankzij bands als My Chemical Romance en Dashboard Confessional. Met deze opleving ontstond ook een nieuwe subcultuur van jongens en meisjes met een voorliefde voor zwarte kleding, skinny jeans, oogpotlood en een zwart geverfde, één oog bedekkende haarlok. Een subcultuur die wordt geassocieerd met automutilatie, zelfmoord en homoseksualiteit – en daardoor wereldwijd onder vuur ligt (zie inzet).

In Nederland lijkt het vooralsnog mee te vallen met de emohaat. Maar emo’s zijn nu ook niet echt geliefd. Dat ondervinden de pakweg dertig jongeren die zich elk weekeinde verzamelen op het Stadhuisplein in Eindhoven. Het is een gemêleerd gezelschap van alternatievelingen, zoals emo’s, gothics, alto’s, skaters en een paar stoners. Ze zoeken, zeggen ze zelf, elkaar op om onder gelijkgezinden te zijn.

Robin, vertelt hij, is op weg naar het plein nog nageroepen. „Door een oude man. Eerder dit jaar werd één van de meisjes door drie hardcore-jongens in de fontein op het plein geduwd. Volgens Jop (16, zwarte skinny’s) zijn het „altijd jongens die dingen roepen”. En meestal jongens die zelf naar hardcore house luisteren. Dat veel emo’s make-up en nagellak dragen, gaat er bij deze jongens niet in. „Ze vinden: je bent een jongen, gedraag je als een jongen”, zegt Jop. Ook zijn ouders zijn niet echt enthousiast, zegt Jop. „Ze helpen me wel met het zwart verven van mijn haar, maar make-up vinden ze niet kunnen. Het enige wat ze voor me kopen is nagellakremover.”

Maar voor Jop en de andere emo’s op het Stadhuisplein is emo „een manier om jezelf te zijn”. De muziek spreekt hen aan, net als de kledingstijl. Het bijbehorende shockeffect vinden ze eigenlijk wel grappig.

Maar wat volgens de Brabanders níet bij emo hoort, is automutilatie en zelfmoord. Jop: „Emo gaat om de muziek en de kleding, niet om zelfmoord en snijden. Dat zijn vooroordelen, die waarschijnlijk zijn ontstaan omdat we veel zwart dragen er wat triest uitzien. Maar kakkers snijden net zo goed.”

Joey (15), met haar dat de frontman Robert Smith van The Cure niet zou misstaan, moest zijn moeder wel geruststellen dat hij zichzelf niets aan ging doen nadat hij zijn haar zwart geverfd had. „Ik heb haar duidelijk moeten maken dat we hier echt niets meer doen dan een beetje op het plein hangen.”

Wie zichzelf emo noemt én snijdt is, zeggen Robin, Jop en hun vrienden, vrijwel altijd een wannabe-emo oftewel wemo. Jongeren die er bij willen horen en denken dat ze met wondjes pas echt emo zijn. En dan heb je natuurlijk altijd nog degenen die zichzelf pijn doen omdat er gewoon iets mis is. Robin: „Een vriendin van me deed aan snijden. Maar dat had niet iets met emo te maken. Ze was gewoon depri.”

Op het Stadhuisplein in Eindhoven heerst juist vrolijkheid. Er wordt gelachen om de op handen zijnde wet in Rusland, dat emo wil verbieden. Robin: „Je kunt emo wel verbieden, maar depressies niet.” Ze kunnen zich niet voorstellen dat iets dergelijks ooit in Nederland zal gebeuren.

Luister naar de emo-bands My Chemical Romancew en Dashboard Confessional via: nrcnext.nl/links