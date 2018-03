„Ambitieuze, bedwelmende monsters”, dat zijn de romans van David Foster Wallace, schreef Nanne Tepper in deze krant over het werk van de Amerikaanse schrijver die vrijdag op 46-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte in zijn huis in Californië.

En het meest ambitieuze en monsterlijke van Wallace’s romans was Infinitie Jest, zijn duizend pagina’s doordenderende, satirische, grillige en pijnlijke gooi naar de Great American Novel – afgesloten met meer dan honderd pagina’s voetnoten. Het boek sleept je een nabije Amerikaanse toekomst binnen waarin het Vrijheidsbeeld dagelijks een ander product in haar hand heeft, maar waarin de obsessies (plezier en egoïsme), verslavingen en ontsporingen vooral een uitvergroting zijn van de wereld van 1996, het jaar waarin de roman verscheen.

Infinite Jest (‘Eindeloze grap’) leverde Wallace vergelijkingen op met Borges, Vonnegut, DeLillo en Zola, en het maakte hem ook tot een van de belangrijkste auteurs van zijn generatie. En ook tot de grote voorloper van de vólgende generatie Amerikaanse schrijvers, zoals Dave Eggers en Jonathan Safran Foer. Met hen deelde Wallace zijn voorkeur voor vormgrapjes, zijn afkeer van vrijblijvendheid en zijn dubbelhartige verhouding tot ironie.

In zijn essaybundel A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again (1997) beschreef hij hoe ironie van wapen van de culturele voorhoede is verworden tot marketingtechniek van de gevestigde orde. Juist schrijvers die niet bang zijn beschuldigd te worden van sentiment of een gebrek aan cool durven riskeren, zouden volgens hem de nieuwe literaire rebellen zijn.

Wallace werd op 21 februari 1962 geboren als zoon van een hoogleraar filosofie en studeerde zelf ook af als filosoof. Zijn debuut The Broom of the System schreef hij in 1987 als onderdeel van het creative writing programma aan de Universiteit van Arizona. Het boek, duidelijk beïnvloed door de postmodernist Thomas Pynchon, maakte de 25-jarige Wallace tot een van de grote beloften van de Amerikaanse literatuur.

Wallace, die de laatste jaren zelf schrijfonderwijs gaf aan Pamona college in zijn woonplaats Claremont, stelde vorig jaar nog de jaarlijkse bundel Best American Essays samen. Zijn laatste boek is McCain’s Promise. Aboard the Straight Talk Express with John McCain and a Whole Bunch of Actual Reporters, Thinking About Hope, een acht jaar oude reportage over de presidentiële campagne van John McCain. Wallace leed al jaren aan ernstige depressies.

Meer over David Foster Wallace op nrcboeken.nl