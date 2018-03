`Drugssmokkelaars geneutraliseerd` in Turkmenistan

Asjgebat. In de Turkmeense hoofdstad Asjgebat is volgens de autoriteiten gisternacht een bende illegale drugssmokkelaars `geneutraliseerd`. De officiële verklaring volgde gisteren op berichten in lokale media dat zeker twintig politieagenten waren gedood in een vuurgevecht met islamitische militanten. De gebeurtenissen zijn moeilijk te controleren, omdat Turkmenistan een van de meest gesloten landen ter wereld is. De oostgrens van het centraal-Aziatische land met Afghanistan staat bekend als smokkelroute voor heroïne.