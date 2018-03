Draadloze oren, ze bestaan

Daar moesten ze eens iets aan doen: dat f*@#&?!g snoertje van je koptelefoon dat je telkens uit de knoop moet halen als je het uit je tas vist. Zelfs ‘draadloze’ bluetooth koptelefoons hebben nog een kabeltje, om de oortjes aan de zender te verbinden. Roep de Consumentenbond!

Sennheiser introduceert – na een aankondiging in januari – nu twee draadloze oren. De MX W1 is een in-ear set waarbij de accu en de ontvanger in de draadloze doppen is verwerkt. Het zendertje dat het signaal naar je oren stuurt, weegt 16 gram en klik je op de muziekspeler.

De batterijduur is beperkt omdat het gewicht van de dopjes laag is (10 gram aan elke kant): reken op drie tot vier uur draadloze muziek. Sennheiser levert er wel een opbergsysteem bij dat meteen ook dienst doet als lader. Zo kun je je oren onderweg nog eens drie keer bijladen.

Marc Hijink

