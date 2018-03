Doden Nigerdelta bij gevechten van leger met milities

Lagos, 15 sept. Het Nigeriaanse leger is sinds zaterdag verwikkeld in hevige gevechten met militanten in de olierijke Nigerdelta. Volgens Beweging voor de Emancipatie van de Niger Delta (MEND) zijn bij de gevechten gisteren 22 militairen van het regeringsleger omgekomen. De militie zou zelf zaterdag zeven strijders zijn verloren. Het leger ontkent dat aan haar zijde slachtoffers zijn gevallen. Door het geweld, dat drie jaar geleden sterk op gang kwam en vooral is gericht tegen buitenlandse oliemaatschappijen zoals Shell, is de olieproductie van Nigeria ernstig aangetast. Nigeria, dat 2 miljoen vaten olie per dag produceert, levert ongeveer 20 procent minder olie dan twee jaar geleden.