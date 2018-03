Doden na paniek in menigte op Java

Jakarta, 15 sept. Zeker 23 mensen zijn vandaag om het leven gekomen toen er paniek uitbrak in een stad in het oosten van Indonesië. Het incident had plaats terwijl mensen stonden te wachten totdat een rijke familie in de Oost-Javaanse stad Pasuruan geld uit ging delen, een traditie tijdens de islamitische vastenmaand ramadan. Er stonden zo`n 10.000 mensen te wachten om het geld, ongeveer 4 dollar per persoon, in ontvangst te nemen. Sommigen stortten in door gebrek aan zuurstof, anderen werden vertrapt.