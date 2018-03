Het is morgen de derde dinsdag in september, Prinsjesdag dus. De hele week zal in het teken staan van de presentatie van de Miljoenennota 2009 en de begrotingsstukken van de verschillende departementen. Dinsdag is de traditionele rijtoer van de gouden koets en leest de koningin de Troonrede voor. Daarna biedt minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Die start de dag daarop de Algemene Politieke Beschouwingen, het jaarlijkse debat over de kabinetsplannen. Woensdag is de Kamer aan het woord, donderdag antwoordt premier Jan-Peter Balkenende (CDA), in aanwezigheid van zijn hele regeerploeg. Alleen minister Cramer (VROM, PvdA) ontbreekt. Zij is in Argentinië voor klimaatoverleg met 25 andere landen.