Het is kwalijk wat NRC Handelsblad heeft gedaan. Prachtige verhalen over vrije nieuwsgaring, maar laten we het een beetje netjes houden in dit land. Dan kan de regering het werk doen dat ze moet doen. Deze krant helpt op deze manier mee aan het voortijdig laten lekken van informatie. En aldus werkt u eraan mee dat de koningin op Prinsjesdag voor gek gezet wordt.