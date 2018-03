`Defecte motor is oorzaak vliegramp`

Perm, 15 sept. Het ongeluk met het passagiersvliegtuig van de Russische vliegtuigmaatschappij Aeroflot Nord gisteren is waarschijnlijk veroorzaakt door een motorstoring. Dat zeggen onderzoekers van het Russische Openbaar Ministerie. Bij de crash van de Boeing 737 in de buurt van het Russische Perm in de Oeral vielen 88 doden, onder wie 21 buitenlanders. Vlak voor de landing zou een brand in het toestel zijn uitgebroken. In Rusland gebeuren bij binnenlandse vluchten regelmatig ongelukken. In 2006 stortte een Toepolev-toestel neer, waarbij 170 doden vielen.