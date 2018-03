De troonopvolger van Schumacher

Duitsland heeft een nieuwe autosportheld. De opvolger van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher heet Sebastian Vettel. Een dag nadat hij als jongste Formule 1-coureur pole-position had veroverd, schreef hij gisteren als jongste coureur (net 21) een race in de Formule 1 op zijn naam: de Grote Prijs van Italië, in Monza.

Op het circuit waar vaak het Italiaanse volkslied klonk, voor Ferrari, werd het ‘Fratelli d’Italia’ gistermiddag ten gehore gebracht voor die veel kleinere renstal uit Italië, Toro Rosso, het vroegere Minardi. Het succes van Toro Rosso, het kleinere broertje van de renstal van Red Bull die wordt geleid door de Oostenrijkse oud-F1-coureur Gerhard Berger, straalde een klein beetje af op Ferrari: de krachtbron in de wagens van Vettel en zijn Franse teamgenoot en F1-debutant Sebastien Bourdais is een ‘klantenmotor’ van Ferrari.

Vettel had geen enkele moeite om tot het einde van de 53 ronden tellende race zijn koppositie te behouden. De Fin Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) werd tweede, de Pool Robert Kubica (BMW Sauber) eindigde als derde.

In zijn 21ste race werd Vettel de eerste Duitser sinds Schumacher (China, 1 oktober 2006) die een F1-race won. Zijn ervaren landgenoot Nick Heidfeld – met Nico Rosberg (Williams, 49 F1-races), Adrian Sutil (Force India, 31 races) en Timo Glock (Toyota, 17 races) een van de andere vier Duitsers in het twintig coureurs tellende veld – reed in Monza zijn 147ste Grand Prix. In al die jaren vertrok Heidfeld slechts één keer van pole-position. Van alle coureurs die nooit een F1-race wonnen, werd de BMW-coureur uit Mönchengladbach het vaakst tweede.

Opvallend is dat Vettel, Rosberg, Sutil en Glock hun race-opleiding kregen in de Formule BMW. In die klasse werd Vettel kampioen in 2004, daarna reed hij twee seizoenen in de Formule 3 Euroseries. Net als zijn voorbeeld Schumacher begon hij in het karten, als zevenjarig ventje. De eind 2006 gestopte Schumacher was vol lof over de man die als zijn troonopvolger wordt gezien. Niet voor niets is de bijnaam van Vettel ‘Baby Schumi’.

Bij BMW deed Vettel vorig jaar ook zijn intrede in de Formule 1. Hij was testrijder bij het team toen hij in Indianapolis Kubica verving, nadat die een race eerder was gecrasht en het even rustig aan moest doen. Vettel beleefde op de Indianapolis Motor Speedway een droomdebuut: als jongste F1-coureur (19) behaalde hij met zijn achtste plaats een punt voor het wereldkampioenschap.

Twee maanden later reed hij in Hongarije zijn eerste race bij Toro Rosso, als opvolger van de mislukte Amerikaan Scott Speed. Onopvallend leek hij het seizoen 2007 uit te rijden, totdat hij in de voorlaatste race, in oktober, vierde werd in China. En dat terwijl hij vanaf de 17de startplaats was vertrokken.

Vettel begon dit jaar slecht: in de eerste vier races viel hij uit, maar er waren uitschieters in Monaco (5de), Valencia (6de) en vorige week in Spa (6de). Na zijn eerste ‘pole’ en zijn eerste zege is de naam gevestigd van de coureur uit het Duitse Heppenheim.

In de veertiende race van het seizoen kwam Vettels teamgenoot Bourdais niet weg bij de start van de opwarmronde, vanwege de regen achter de safetycar. Opvallend waren de slechte startposities van wereldkampioen Kimi Raikkonen (Ferrari) en de koploper in de strijd om de wereldtitel, Lewis Hamilton. De Fin en de Brit vertrokken respectievelijk van de 14de en de 15de startplaats. Hamilton werd zevende en verzamelde twee WK-punten, Raikkonen kwam niet verder dan de negende plaats, net buiten de punten. Raikkonens teamgenoot Felipe Massa werd zesde. De Braziliaan is Hamilton in de WK-stand tot 1 punt genaderd (78-77).

BMW-coureur Kubica kwam dichter bij de koplopers en heeft nu 64 punten, zeven meer dan Raikkonen. Met nog vier races te gaan (Singapore, Japan, China, Brazilië) en maximaal veertig punten te winnen, lijkt Raikkonen geen serieuze kandidaat meer voor de wereldtitel.

Vettel, die volgend jaar bij Red Bull het ‘stoeltje’ van de Schot David Coulthard overneemt, wordt van alle coureurs de grootste toekomst toegedicht. Nog voor zijn eerste overwinning zei F1-tv-commentor Olav Mol het al: Vettel is de superster van de toekomst.