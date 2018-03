De roebel tuimelt! Echt? En waardoor dan precies?

De roebel tuimelt! De beurs van Moskou wankelt en het kapitaal vertrekt! In het Westen is er veel ophef gemaakt over de financiële en economische gevolgen van het conflict tussen Rusland en Georgië. Je zou bijna vermoeden dat er leedvermaak aan te pas komt.

Nu, inderdaad: de beurs van Moskou is gedaald sinds de vijandigheden op 8 augustus begonnen, maar de daling wijkt niet veel af van andere opkomende markten zoals China.

De roebel is zeker weggezakt, maar dan wel in commissie. De koers van de munt wordt afgemeten aan een mandje met ruwweg de helft euro’s en de helft Amerikaanse dollars. Tegenover de dollar is de roebel gedaald, maar welke vrij zwevende munt overkwam dat in augustus niet? Ten opzichte van de euro is de roebel juist licht gestegen sinds Georgië het vuur opende.

Wat wel is gebeurd, is dat buitenlandse financiële partijen dollars hebben teruggetrokken. Maar het bedrag van ruim zestien miljard dollar dat het land zou hebben verlaten, komt niet in de buurt van wat er aan grondstoffeninkomsten binnenstroomt.

Het persbureau Reuters ondervroeg economen over de ontwikkeling van Ruslands deviezenreserves: het antwoord was dat er aan het eind van het jaar geen 642 miljard dollar in de kas van de centrale bank zal zitten, maar ‘slechts’ 630 miljard dollar: voldoende om de hele Nederlandse staatsschuld mee af te lossen, en daarna de gehele bancaire sector op te kopen.

De geldmarkt in Moskou verkrapte wel door het geweld in Georgië, maar met zulke reserves dient de centrale bank extra liquiditeit toe uit zijn achterzak. En wat de investeringen en de begroting zelf betreft: het ministerie van Financiën liet gisteren weten dat het zogenoemde reservefonds waarvan de begroting kan worden gestabiliseerd sinds eind juli is gegroeid van 130 miljard naar 143 miljard dollar, en dat er nu ruim 30 miljard dollar zit in het staatsinvesteringsfonds.

Nu is rijkdom uit grondstoffen natuurlijk eenzijdig en wankel, en de Russische sector lijdt onder slecht onderhoud en onderinvesteringen. Maar de financiële welvaart maakt op de korte termijn een boel goed. Dat het land directe economische en financiële schade lijdt als gevolg van de kwestie-Georgië is voornamelijk wishful thinking.

Een zegsman van EU-voorzitter Frankrijk zei het zo: Europa is dan wel voor eenderde afhankelijk van Russisch gas, maar Rusland is voor viervijfde afhankelijk van zijn afzetmarkt Europa.

Hmm. Dat is hetzelfde als een gevangene die tegen zijn cipier zegt dat die zonder hem toch maar mooi werkloos zou zijn.