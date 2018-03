De ene dag gaat het slecht de andere iets beter

De lucht buiten is grijs. Zachtjes tikt de regen tegen het raam.

Met veel gezucht en gesteun laat Fanny zich uit bed rollen en verplaatst ze zich voor de tweede dag direct naar de bank. Het enorme dekbed sleept ze achter zich aan. Eenmaal op de bank aangekomen rolt ze zich er twee keer in, tot alleen haar ogen er nog bovenuit komen. Ze slaakt een diepe zucht. Het voelt alsof ze zojuist de Mount Everest heeft beklommen. Met een betonnen bankstel op haar rug. Met nog drie dikke papperige Amerikanen daar bovenop.

Een arm probeert ze onder het dekbed vandaan te krijgen. Als dat is gelukt, tast ze naast de bank naar de afstandsbediening. Nog eens een zucht: hij ligt er niet. Ook dat nog. Vermoeid scant ze de kamer. En daar ziet ze het rotding, precies tussen de bank en de tv op de vloer liggen. Als ik het nou eens liggend kon pakken, denkt Fanny.

Ze laat haar benen op de bank en glijdt op haar buik langzaam van de bank af. Met haar rechterhand maakt ze grijpbewegingen, de afstandsbediening schuift nog eens verder naar achter. Dan heeft ze hem te pakken. In haar dekbed maakt ze kikkersprongen, ze zet een keer heel veel kracht en dan ligt ze weer op de bank. Eenmaal op adem zet ze de tv op Oprah.

„Je hebt maar een zwaar leven hè”, grapt het vriendje die het hele tafereel vanachter zijn laptop aanschouwt. Fanny werpt hem een venijnige blik toe. Hij klapt zijn laptop in, trekt zijn regenpak aan, drukt een zoen op haar lippen en verdwijnt de grijsheid in. Dingen doen. Werken, studeren, vergaderen, feestjes vieren. Fanny wordt al moe van het in haar hoofd opsommen. De Max-geheugentest is op dit moment meer van haar kaliber. De enige twee bewegingen die ze de komende drie uur maakt, zijn die van haar hand naar de bak chocolatechipcookies en die van haar hand van de bak chocolatechipcookies naar haar mond. Langzaam doezelt ze in slaap. Het eerste wat ze ziet als ze wakker wordt, is de grijze lucht. Buiten is het nog harder gaan regenen

Drie komma drie kilometer verderop in de stad ligt Alma in bed met een kussen op haar hoofd. Eigenlijk heeft ze zo drie afspraken, maar ze denkt dat de dag misschien vanzelf over zal gaan als ze maar lang genoeg met het kussen over haar hoofd ligt.

Nadat haar telefoon voor de twintigste keer overgaat en ze zich zo aan haar beltoon irriteert dat ze nog liever opstaat dan hem nog eens aan te horen, verzamelt ze al haar kracht en neemt ze hem op. Aan de lijn een pissige vriendin, omdat ze niet is komen opdagen op de koffieafspraak. „Ik voel me gewoon niet zo goed”, zegt Alma.

De vriendin ratelt door over dat ze op zijn minst toch de moeite had kunnen nemen om af te zeggen, dat er vanavond een etentje is waar ze echt heen moet gaan. „Ik blijf liever thuis”, zegt Alma eerlijk. „Fanny doet ook al zo lamlendig, jullie moeten gewoon van de bank afkomen.” Alma zucht, ze haat het als andere mensen dingen voor haar bedenken waar ze het niet mee eens is.

„De ene dag gaat het slecht, de dag erna iets beter. Het bezorgt ons zoveel stress”, hoort Fanny iemand op de tv zeggen. Ze kijkt naar Droomhuis in de zon en ziet dat de tuin om het vakantiehuis van iemand helemaal de afgrond in is gestort. En ze waren niet verzekerd. Een andere man is opgelicht en heeft nu voor 100.00 euro aan verbouwkosten betaald aan een bedrijf dat niet meer bestaat. Fanny zwelgt mee. Het zou je maar overkomen.

„Mijn huis is de hel, ik wil er dolgraag uit. Maar het lukt me niet. Als ik alleen al een kledingstuk van de vloer opraap om aan te trekken verlies ik alle moed.” Het is half acht en vriendin G. staat voor Alma die languit op bed ligt, het etentje moet al begonnen zijn. „Had je die onderbroek eergisteren niet ook aan?” Alma gooit haar been om en ligt nu op haar buik en kermt in het matras: „Ik heb er maar twee.” „Het is genoeg, nu opstaan. Ik kies je kleren wel uit.” G. houdt een jurkje hoog in de lucht.

Een oog van Alma tuurt weg van het matras, dan schudt ze haar hoofd. „Waarom haatte ik als kind de herfst nooit? Ik vond dat juist de leukste tijd. Ik ben jarig op 16 oktober, dan kon ik zeker twee weken van tevoren slecht slapen door de zenuwen. Maar zelfs slecht slapen vond ik leuk. Nu vind ik alles stom. Waarom krijgen kinderen geen herfstdepressie?” „Omdat je een ontwikkeld beeld van de wereld moet hebben om een depressie te krijgen, dat hebben kinderen niet. Armen omhoog.”

Alma steekt twee armen in de lucht. Het jurkje gaat gemakkelijk aan, maar de maillot is een stuk lastiger, ondervindt G. Om kwart over acht staan ze eindelijk op straat. Omdat Alma weigert zelf te fietsen, neemt G. haar achterop.

Fanny laat de televisie doorratelen als ze op de blauwe knop van de bel drukt om open te doen. „Naar binnen”, hoort ze van onderaan de trap. Kwade bonzen op de trap worden steeds luider, en dan stapt Alma binnen. ‘Meneer en mevrouw van Doorn zouden op vakantie gaan naar de Algarve, maar eenmaal aangekomen bleek hun luxe appartement met zwembad nog helemaal niet af te zijn. Ze troffen alleen een paar palen en een muur aan.’

Fanny kijkt Alma verloren aan. Het is net zo gemakkelijk om in iemand anders’ huis op de bank weg te zakken als in je eigen huis, ontdekt Alma. G. zet de schoenen die Alma zojuist heeft uitgeschopt terug voor haar voeten. Hetzelfde doet ze voor Fanny.

Na een half uur kniezen, staan er drie meisjes op straat in het grijs. „Dus ik moet wel fietsen en zij hoeft niet?” vraagt Fanny. Alma laat haar hoofd zakken. „Ik denk toch dat het wel bestaat. Ik ben een kind met een herfstdepressie.”