De duizelingwekkende spiegelgrens

Er zijn tijden geweest waarin ‘het kind’ aan de volwassenen als ideaalbeeld werd gesteld. Deftige tijden waarin de volwassenen werd gevraagd eens wat minder deftig te worden, tijden waarin de kunst, de omgang of het denken het nodig had zich te bevrijden van voorschriften. Op het ogenblik hoor je er niet zoveel over, en soms denk je wel eens dat dat logisch is omdat we allemaal al reuze verkinderlijkt zijn – zag laatst weer eens op de televisie hoe volwassen mensen afscheid van elkaar namen met veel zwaaien en zoenen en zelfs met een knuffeldier dat uit een tas werd gehaald en dat óók gezoend moest worden. Dus terug naar het kind, daar zitten we misschien even niet zo erg op te wachten. Terug naar de volwassene lijkt zinvoller, ook gezien het bekende ‘korte lontjes’-gedrag dat menigeen vertoont en kinderen al helemaal – hoorde laatst van een lerares aan een lyceum dat haar leerlingen cursussen krijgen om te leren dat als iemand een potlood van hun tafel pakt, hun eerste reactie níet moet zijn om de persoon in kwestie een hengst voor zijn kop te geven.

Toch zijn er aspecten aan het kindzijn die iets benijdenswaardigs en ideaals houden. Word als de kinderen – het is een oproep waar iets vanuit gaat, zolang het niet betekent: gedraag je als een onopgevoed, verwend mormel. Maar wel: wees natuurlijk, onbekommerd, vrij. Zulke dingen schrijven we immers ook aan kinderen toe.

Onlangs zag ik een verbluffende film, Svyato, van de Rus Victor Kossakovsky, waarin je een kind bekijkt dat voor het eerst zichzelf in de spiegel ziet. De regisseur, die, las ik achteraf, bij zijn oudste zoon dat moment wel gezien had, maar niet gefilmd, heeft voor de kleine Svyato een zorgvuldige proefopstelling gebouwd met verschillende camera’s om dat moment vast te kunnen leggen. Wat je ziet is bijna niets en tegelijkertijd ontzaglijk veel.

Een kind dat zit te spelen. Het schenkt denkbeeldige thee in een kopje, doet of het een plakje worst of cake afsnijdt, giet de hete thee in een schoteltje, slurpt dat leeg, allemaal in volledige overgave aan het spel. Het loopt een gang in, naar de kinderkamer, en daar in de hoek staat een spiegel. Het kind reageert even. Loopt weg. Speelt. Komt terug, blijft langer voor de spiegel staan, beweegt ervoor, loopt weer weg. Komt weer terug, slaat op de spiegel, trekt bekken, kijkt tussen de benen door, mept zeer hard op de spiegel. Loopt weg. Enz.

Meer is het eigenlijk niet. Tussendoor zien we één of twee keer een vijver in een herfstig park met een brug daarover en iemand die in het water kijkt, waarin hij weerspiegeld wordt, maar dat zien we niet erg nauwkeurig. Ook zien we een eend die in het spiegelende water duikt en doormidden gesneden wordt en tegelijkertijd verdubbeld: twee eendenstaarten glanzend helder en nergens een kop.

Dat beeld deed even hevig denken aan het gedicht van de Zweed Lars Gustafsson over de fuut die onder water duikt. Dat gaat eigenlijk niet over spiegelen, maar over in een andere wereld zijn, die óók vertrouwd is. De dichter vraagt zich af of de fuut denkt „dezelfde vogel te zijn/ in twee gescheiden ruimtes” maar dat lijkt hem bijna onmogelijk. „Hoe kan hij zulke gescheiden dingen/ in een en hetzelfde leven samenbrengen?” Daarom eindigt het gedicht met de veronderstelling dat de fuut misschien denkt twee vogels te zijn „elkaar een ogenblik ontmoetend/ op de duizelingwekkende en stomme waterspiegelgrens?”

Svyato ontmoet zichzelf ook op de stomme spiegelgrens – in zekere zin. Aanvankelijk weet hij duidelijk niet wie die ander is, maar aan het eind van de film wel: dat is hij.

Hoewel het langharige, meisjesachtige ventje nog maar twee jaar is, en bij wijze van spreken nog alles kan worden, is er met die ontdekking ook iets afgesloten, dat kan niet anders. Er moet een nieuw denken beginnen, een denken waarin je weet dat je bestaat, dat je gezien kan worden. Lang geleden las ik dat Bolke de Beer, een schepping van A.D. Hildebrand, dacht dat hij onzichtbaar was als hij zijn ogen dichtdeed. Daar moest ik, kind van zes al, erg om lachen. Waarschijnlijk omdat die tijd nog niet zo héél ver achter me lag, de tijd dat kinderen zo helemaal met zichzelf samenvallen dat er geen blik op ze te werpen valt als ze niet zelf kijken: de wereld wordt door hen gezien en bestaat daardoor. Het volmaakte solipsisme, in een niet-angstaanjagende vorm.

De verdrijving uit het paradijs van de wereld waarin je ongezien bestaat, dat is wat de film laat zien. En daarmee toont Kossakovsky dat paradijs ook, en daardoor weet je ineens dat je het verloren hebt – en het mist. Op de grond zitten en spelen dat je thee inschenkt, ongezien, ook door jezelf. Dat leek plotseling, kijkend naar deze film kijkt, de mooiste uitbeelding van geluk.

Maar het kan niet meer. Of het kan alleen maar soms, even, op momenten dat je vergeet dat er een spiegel is, een oog, een wereld, je eigen bewustzijn dat aldoor maar weet dat je er bent. Soms hoor je zelfs als je vreselijke pijn hebt en daar bijna helemaal in op lijkt te gaan, toch een stem, ergens diep in je die zegt: doe nou rustig, het gaat vast wel over – een stem die hoort bij een koelere blik, bij afstand. Je zou ook werkelijk niet meer altijd zo ongescheiden willen leven, dan ging je misschien ook wel weer meppen als iemand je potlood pakte, het is een bijna dierlijke staat.

Worden áls een kind, áls een dier. Niet echt. Weten wat je kwijt bent, het soms terugvinden, maar nooit meer helemaal. Zoiets. Als die fuut die twee futen is, de onderwaterse en de bovenwaterse maar die soms, een enkel ogenblik, zichzelf ontmoet en één is, ,,op de duizelingwekkende en stomme waterspiegelgrens”.

