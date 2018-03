Daadkracht en geld nodig tegen het hoge water

In zijn column van 4 september zit Marc Chavannes ernaast. Inderdaad hebben protesten van dijkbewoners in de jaren 80 geleid tot een andere(en betere) aanpak van de rivierdijkversterkingen:aangepaste veiligheidsnormen en een meer uitgekiend ontwerp, rekening houdend met het landschap. Maar de nodige overheidsinvesteringen bleven niettemin uit, met als gevolg de bijna-overstromingen van 1993 en 1995. Er moest toen noodwetgeving aan te pas komen om met grote spoed de dijken te verhogen. Met het plan Ruimte voor de rivier, dat van veel later datum is, heeft dit allemaal niets te maken. En de geschiedenis toont dus aan - niet voor de eerste keer - dat wij de put vaak pas dempen als het kalf (bijna) verdronken is. Natuurlijk valt op de plannen van de commissie-Veerman best wat aan te merken. Maar de door de commissie bepleite daadkracht en het reserveren van geld in een Deltafonds zijn absoluut noodzakelijk om in een veilig land te blijven wonen.