Coureur Vettel jongste winnaar Formule 1-race

De Duitse autocoureur Sebastian Vettel heeft gisteren voor sensatie gezorgd door de Grote Prijs van Italië te winnen. Met een leeftijd van 21 jaar en 74 dagen is Vettel de jongste winnaar ooit van een race in de Formule 1. De Spanjaard Fernando Alonso, die in 2003 op 22-jarige leeftijd zijn eerste race won, was tot gisteren de jongste winnaar van een Grote Prijs in de F1. Vettel startte op het circuit van Monza vanaf poleposition en reed de gehele race aan kop.

De Fin Heikki Kovalainen (McLaren) en de Pool Robert Kubica (BMW Sauber) flankeerden Vettel op het podium als de nummers twee en drie. In de strijd om de wereldtitel liep Felipe Massa één punt in op Lewis Hamilton. De Braziliaanse coureur van Ferrari eindigde gisteren als zesde, de Brit van McLaren werd zevende. Met nog vier races te gaan, is Hamilton (78 punten) koploper in het WK-klassement. Massa volgt met 77 punten en Kubica (derde) met 64 punten.

Vettel was sprakeloos na zijn zege. „Ongelooflijk, ik kan het niet bevatten. Het was de mooiste dag van mijn leven. Ik zal deze beelden en emoties nooit vergeten”, zei de coureur van Toro Rosso. De Duitser stuntte zaterdag in erbarmelijke weersomstandigheden al tijdens de training en werd daarmee de jongste coureur in de geschiedenis van de F1 die een race op poleposition startte.

Vettel wordt gezien als de opvolger van zijn illustere landgenoot Michael Schumacher, die zeven keer wereldkampioen werd en gisteren lovend sprak over ‘Baby Schumi’. „Hij heeft zich door niets van de wijs laten brengen, niet door de weersomstandigheden en niet door de strategieveranderingen. Hij was absoluut geniaal”, zo reageerde Schumacher.

Bij de start regende het zo hevig in Monza, dat de coureurs uit voorzorg hun race begonnen vanachter de safetycar. Toen die eenmaal was uitgeweken, ging Vettel ervandoor. Hij profiteerde als voorste rijder van optimaal zicht. De coureurs achter hem zagen door de sluier van opspattend water nauwelijks iets en konden aanvankelijk weinig anders dan navigeren op de flikkerende achterlichten van hun voorganger. Later tijdens de race klaarde het weer geleidelijk op en konden de coureurs overstappen van regenbanden op intermediates.

Hamilton werkte zich met inhaalmanoeuvres op van de vijftiende naar de zevende plaats. Bij het passeren van Timo Glock in de vijftiende ronde leek hij over de schreef te gaan, want de Duitser moest met zijn Toyota even uitwijken naar het gras. Een riskante inhaalactie op het circuit van Spa-Francorchamps kostte Hamilton vorige week nog de zege, omdat de jury hem na de race een tijdstraf oplegde. (ANP)