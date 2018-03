Contador klasse apart op Angliru

In de stijl van de groten, met twee ritzeges bergop, toonde Alberto Contador zich afgelopen weekeinde de beste renner in de Ronde van Spanje. De Spaanse kopman van Astana loste zaterdag alle concurrenten op het steilste gedeelte van de gevreesde Alto de l’Angliru en mocht voor het eerst de goudkleurige leiderstrui aantrekken. Gisteren pakte hij op de San Isidro nog eens een handvol seconden op zijn ploeggenoot Levi Leipheimer, die op 1.17 minuut tweede staat in het klassement. De rest volgt op meer dan drie minuten. Debutant Robert Gesink (22) deed uitstekend mee met de klassementstoppers en klom bij het ingaan van de slotweek naar de vijfde plaats.

Zoals vooraf door de organisatie gehoopt werd de Angliru – 1.573 meter hoog, meer dan 12 kilometer klimmen met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,2 en pieken tot 23,6 – het hoogtepunt van de Vuelta tot nu toe. ‘Het beest van Asturië’ stond volgens Contador al bij het begin van dit seizoen met hoofdletters in de planning van zijn Astana-ploeg. „De hele ploeg kwam naar deze ronde met als doel om op de Angliru te winnen. Uiteraard zijn we blij, maar de race is niet gedaan en we zullen geconcentreerd moeten blijven om de trui te verdedigen tot in Madrid.”

Contador (25) lijkt op weg naar de eindzege in de Vuelta. Vorig jaar won hij al de Tour de France, nadat de Deense geletruidrager Michael Rasmussen door zijn eigen Raboploeg uit de strijd was gehaald. Dit jaar was de kopman van Astana de beste in de Ronde van Italië, waaraan zijn ploeg pas op het laatste moment mocht meedoen. Contador vierde zijn Girozege met een denkbeeldig pistoolschot, gericht op de organisatoren van de Tour, die zijn ploeg dit jaar weigerden vanwege dope-incidenten in de afgelopen jaren. Op de top van de Angliru sloeg hij geëmotioneerd tot tweemaal toe twee keer met de rechtervuist op zijn hart, alvorens met duim en wijsvinger opnieuw een pistoolschot te lossen.

Astana domineerde volledig in de 209,5 kilometer lange koninginnerit. Klassementsleider Egoi Martinez moest al snel lossen en zag ook nog zijn getalenteerde ploeggenoot Igor Anton (tot dan toe zesde) opgeven na een val in de afdaling naar de Angliru. Intussen reden de Astana’s de eerste kilometers van de klim op kop als in de beste tijden van US Postal of Discovery Channel. Lance Armstrong hoeft alleen maar aan te schuiven, als hij volgend seizoen zijn comeback maakt. Zelfs zijn oude meesterknecht José Luis Rubiera, gisteren lang voorin, heeft weer een jaar bijgetekend.

Op zeven kilometer voor de top schroefde Leipheimer, tot dan toe vóór Contador in het klassement, het tempo verder op. Tourwinnaar Carlos Sastre en ook Gesink moesten direct lossen. „Levi is een kampioen en een echte professional”, prees Astana-manager Johan Bruyneel. „Hij wist dat Contador explosiever is in een steile klim en offerde zijn eigen kansen op.”

De Spaanse kopman toonde zijn aparte klasse de laatste kilometers bergop in de meer dan 20 procent oplopende bochten, waar hij het Caisse d’Epargne-duo Valverde en Rodriguez loste. Tussen uitzinnige supporters, die door meerennende agenten op afstand werden gehouden, breidde hij zijn voorsprong snel uit. Zijn klimtijd van 41.40 was langzamer dan die waarmee Roberto Heras onder slechte omstandigheden won in 2002 (40.59), maar wel 42 tellen sneller dan nummer twee Valverde.

Gisteren, in een minder spectaculaire bergrit over 158 kilometer, verloor Valverde in de laatste kilometers een minuut op ritwinnaar Contador. Robert Gesink, op de Angliru buiten beeld van de tv-camera’s sterk zesde op 1.56, werd nu op slechts twintig tellen vierde en passeerde Valverde en Rodriguez in het klassement. Zijn vijfde plaats is de beste Nederlandse klassering sinds Michael Boogerd, die uiteindelijk ook als vijfde eindigde in de Tour van 1998.