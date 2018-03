750 g (maïs)kipfilet2 citroenen2 tenen knoflook250 ml droge witte wijn1 eetlepel dragonblaadjesolijfoliezout en cayennepeper

Een hoofdgerecht voor 4 personen. Snijd de kipfilets in de lengte in repen. Pers de citroenen uit. Leg de kiprepen in het citroensap. Rasp van een kwart citroen de schil.

Hak de knoflooktenen klein. Verhit enkele lepels olijfolie in een wok. Schep de kiprepen uit het citroensap en bak ze snel rondom aan. Bestrooi ze met zout en cayennepeper. Bak de knoflook even mee.

Giet de witte wijn in de wok en breng aan de kook. Voeg de citroenrasp toe. Temper het vuur en stoof de kiprepen in enkele minuten helemaal gaar. Roer tenslotte voor een frisse smaak, eventueel nog wat extra citroensap door dit gerecht. Bestrooi met dragonblaadjes. Eet er bijvoorbeeld beetgaar gekookte peultjes en tagliatelle of een andere soort pasta bij.

De repen citroenkip kunnen ook koud als een salade worden gegeten. Meng ze met wat mayonaise door dun gesneden ijsbergsla, ezelsoren of in stukjes gesneden,ongekookte witlof.

Anne Scheepmaker

Morgen: rundvleesrolletjes