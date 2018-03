China: gouverneur stapt op na lawine

SHANGHAI, 15 SEPT. De gouverneur en de vicegouverneur van de Chinese provincie Shanxi zijn gisteren gedwongen hun functies neer te leggen omdat zij de illegale mijn waar vorige week een dodelijke lawine van vloeibaar ijzerertsafval en modder ontstond, niet hadden gesloten. Het dodental is opgelopen tot 254. Het feit dat Meng een vertrouweling is van president Hu Jintao, vormde geen beletsel voor zijn vertrek. Ook de hoogste partijfunctionarissen in het district zijn uit hun functie gezet. De lawine ontstond toen een muur van de opslagplaats met vloeibaar mijnafval het begaf.