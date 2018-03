China: baby`s dood door giftige melk

SHANGHAI, 15 SEPT. Twee baby`s in China zijn gestorven nadat ze vergiftigd(e) melk(poeder) hebben gedronken en 1.253 baby`s zijn met vergiftigingsverschijnselen in ziekenhuizen opgenomen. Het gaat om melkpoeder van het merk Sanlu van het gelijknamige Chinees-Nieuw-Zeelandse bedrijf. Het schandaal was begin augustus al bij de lokale autoriteiten bekend. Maar uit vrees voor de economische consequenties en vanwege de Olympische Spelen zou het zijn verzwegen. De melkpoeder zou zijn aangelengd met het op melkpoeder lijkende melanine dat in lijm en vezels wordt gebruikt. De Chinese politie heeft 119 arrestaties verricht, onder wie enkele partijfunctionarissen.