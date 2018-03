CDJA verkondigt nonsens over burgerschap

Fleuren zinspeelt hiermee op de nota die het CDJA op zijn voorjaarscongres van 23/24 mei heeft besproken. Hierin worden moslims uitgesloten van Nederlands burgerschap, want het parlement en de rechtsstaat zijn christelijke vindingen, waarin zij principieel geen deel kunnen hebben. De idee van volksvertegenwoordiging zou zijn afgeleid van de Christus` representatie in de eucharistie, respectievelijk het protestantse avondmaal. Verder zou Augustinus door zijn leer van een dubbel burgerschap, van de hemelse en aardse staat, de scheiding van kerk en staat hebben voorgestaan. Met zijn idee van de `zwei Reiche` is ook Luther volgens het CDJA de grondlegger van de christelijke democratie met zijn scheiding van kerk en staat. Maar was Luther niet de man die de vorst de godsdienst van zijn onderdanen liet voorschrijven volgens het principe cuius regio eius religio?

Fleuren geeft af op het slappe Wetenschappelijk Instituut van de partij. Dat verkondigt in elk geval niet de baarlijke nonsens waarmee het CDJA zijn vreemdelingenhaat een schijn van wetenschappelijkheid probeert te geven.