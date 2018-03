Burger verdient het tijdig geïnformeerd te worden

Het is een grote stap, maar de Nederlandse bevolking verdient het om van documenten als de Miljoenennota zo snel mogelijk op de hoogte te worden van de voornemens van de regering. Zo is het ook bij onze buurlanden. Hier wacht men op een `kermis` met H.M. de Koningin om aan te kondigen wat de voornemens van de regering zijn. Dit ceremonieel is van een verleden tijd en kan wat mij betreft worden afgeschaft. Enige maanden geleden las ik in een Duitse krant wat de kosten van het koningschap in Nederland zijn (120 miljoen euro). Dat is vijf keer zoveel als het Bundespresidentschap. Dat is niet acceptabel. Ik hoop in deze begroting wat saneringen op deze kostenpost te mogen lezen.