Btw blijft struikelblok in EU

Er waren hoge verwachtingen gewekt, voorafgaand aan de tweedaagse bijeenkomst van EU-ministers van Financiën in Nice die afgelopen zaterdag eindigde. Alles op de agenda had op de één of andere manier te maken met de slechte economische vooruitzichten. Wat daartegen te doen? Europa zou „een gemeenschappelijk antwoord” gaan geven op die vraag, zei Christine Lagarde, de Franse minister die het overleg leidde. De agenda was aangepast, zodat de ministers zich helemaal konden concentreren op dat antwoord.

Er was genoeg reden voor zorg. In Amerika zijn enkele banken in de problemen. In Europa werd vorige week bekend dat de economische groei dit jaar lager uitvalt dan verwacht: 1,4 procent in plaats van 2 procent, zoals eerder dit jaar was voorspeld door de Europese Commissie. In Duitsland, Spanje en Groot-Brittannië wordt zelfs gerekend op twee achtereenvolgende kwartalen economische achteruitgang, oftewel recessie.

De VS probeerden afgelopen zomer de economie op te peppen door alle gezinnen een cheque van 800 tot 1.600 dollar te geven, een maatregel waarmee in totaal 150 miljard dollar (105 miljard euro) gemoeid was. Moet Europa misschien ook zoiets doen? Néé, zei de Duitse minister Peer Steinbrück. „Mijn indruk is dat zo alleen maar geld verbrand wordt.” De Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker herinnerde eraan dat dergelijke maatregelen in de jaren zeventig weinig hadden uitgehaald.

Er was overigens niemand die concrete voorstellen deed om het Amerikaanse voorbeeld te volgen, zei minister Wouter Bos. „Maar je weet hoe het gaat hier. Als je in algemene termen iets goedkeurt, dan is het de volgende keer: hoe gaan we dat doen?” Daarom was hij blij dat „deze route nu was afgehecht”.

Individuele lidstaten nemen wel maatregelen om de economie te stimuleren. Spanje kondigde vorige week leningen ter waarde van 3 miljard euro aan voor de bouwsector, die zwaar te lijden heeft onder dalende huizenprijzen. Frankrijk maakte vorig jaar al belastingverlagingen bekend. En Nederland ziet af van een eerder aangekondigde btw-verhoging en schaft de WW-premies voor werknemers af, zo staat in de Miljoenennota.

Volgens Bos kunnen zijn collega’s makkelijk uitrekenen hoeveel ruimte ze hebben voor dat soort maatregelen. Ze zijn immers gebonden aan de Europese begrotingsregels – sparen in goede tijden, een tekort van maximaal 3 procent in slechte tijden. Die regels werden opgesteld bij de invoering van de euro op aandringen van landen als Nederland en Duitsland, die harde munten hadden. Ze waren bang voor landen als Frankrijk die de gewoonte hadden in tijden van recessie het overheidstekort te laten oplopen, waardoor de inflatie opliep.

Frankrijk dreigt al een tijdje het niet zo nauw te nemen met die regels. Opmerkelijk was het daarom dat de Franse minister Lagarde na afloop van het overleg zei dat de EU-landen inderdaad een „gecoördineerde aanpak” overeengekomen waren voor de economische problemen, en dat een van „pijlers” daarvan was dat de zogeheten „automatische stabilisatoren” uit de begrotingsregels zullen worden gebruikt. Ze zei niet meteen wat dat betekende, maar Franse media hadden wel een uitleg, ongetwijfeld ingefluisterd door Franse functionarissen: Frankrijk krijgt langer de tijd om zijn begrotingstekort te verminderen.

Terwijl Lagarde nog bezig was met haar persconferentie, werd Wouter Bos even verderop al ondervraagd door een Franse cameraploeg die wilde weten wat hij daarvan vond. „Ik ben me er niet van bewust dat er ruimte is gecreëerd voor Frankrijk”, zei hij later. „De regel is: als het heel goed gaat met een economie en je hebt veel belastinginkomsten, dan moet je die niet meteen uitgeven. Andersom: als het slecht gaat, ga je niet meteen bezuinigen waardoor het nog slechter zou gaan. Je moet je dus niet gek laten maken door de grilligheid van de economie. Dat is hier nog een keer bevestigd.” Maar die afspraak geldt volgens Bos voor landen die ruim onder de 3 procent blijven. En dus niet voor Frankrijk, dat daar dichtbij komt.

Overeenstemming was er wel over een plan om de Europese Investeringsbank meer te laten lenen aan kleine en middelgrote bedrijven, om zo de economie te stimuleren. In 2008 en 2009 gaat het in totaal om 15 miljard euro, 50 procent meer dan in voorgaande jaren. Kleinere bedrijven hebben door de kredietcrisis minder mogelijkheden om geld te lenen.

De EU-ministers zullen volgens Lagarde ook een voorstel van de Italiaanse minister van Financiën Tremonti bekijken die geld van de Investeringsbank wil gebruiken om grote energie- en infrastructurele projecten te bekostigen.

Over een ander idee was nog geen begin van een akkoord: btw-verlagingen. Voorstanders zeggen dat daarmee de werkgelegenheid kan worden gestimuleerd. Laszlo Kovacs, de Hongaarse eurocommissaris voor belastingen, stelde onlangs voor landen de mogelijkheid te geven de btw te verlagen op een reeks producten en diensten. Lidstaten zouden dat kunnen, maar niet hóéven doen. Frankrijk zou zo een langgekoesterde wens in vervulling zien gaan om te btw voor restaurants te verlagen, een aantal nieuwe lidstaten zou graag hetzelfde doen met luiers. Verder gaat het onder meer om schoenmakers en fietsenmakers.

„Btw is altijd een emotioneel onderwerp op dit soort bijeenkomsten”, zei Bos. „Er openbaarden zich hierover grote tegenstellingen.” Hoewel het niet gaat om een verplichting de btw te verlagen, vrezen sommige ministers de publieke opinie als ze niet van die mogelijkheid gebruikmaken. En btw-verlagingen kosten de overheid veel geld, denkt vooral Duitsland. De Duitse minister Steinbrück zei in zijn verzet tegen het plan te worden gesteund door Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, Denemarken, Finland en twee Baltische lidstaten. Een besluit over een btw-verlaging moet unaniem worden genomen. De Franse minister Lagarde meende dat er toch vooruitgang was geboekt en sprak van „een constructieve dialoog”.