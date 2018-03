Britse hofdichter heeft writer`s block

Londen. Andrew Motion, die negen jaar geleden werd aangesteld om gedichten te schrijven voor het Britse koningshuis, zegt dat het werk hem een writer`s block bezorgt. Koningin Elizabeth zegt volgens de 55-jarige dichter nooit wat ze van zijn werk vindt. De opdracht is ”ondankbaar” en ”zeer, zeer schadelijk geweest voor mijn werk”, aldus de dichter, die poëzie schreef ter ere van onder andere het diamanten huwelijk van koningin Elizabeth en de 21ste verjaardag van prins William. Motion zegt geen van de koninklijke gedichten te zullen opnemen in toekomstige dichtbundels. De functie van Britse hofdichter bestaat sinds 1668 en is - vooralsnog - voor het leven.