`Brangelina` meeste aandacht in media

LONDeN. Brad Pitt en Angelina Jolie zijn de `machtigste` beroemdheden in Hollywood. Dat blijkt uit de hoeveelheid internethits en de media-aandacht die het acteursstel krijgt. `Brangelina` stoot daarmee Tom Cruise en Jennifer Aniston van de eerste plaats, meldde Guinness World Records gisteren. Popzangeres Britney Spears blijkt de meest opgezochte op het internet te zijn. Ook acteur Samuel L. Jackson heeft een plek in de laatste editie van het Guinness Book of Records verovert. De 68 films waarin de acteur in de loop der jaren heeft gespeeld, brachten samen het recordbedrag van 5,24 miljard euro op.