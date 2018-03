Booming Rwanda spreekt Engels

De straatkinderen in Rwanda hadden het als eerste door. In plaats van het Franse ‘cent francs manger?’ bedelen ze nu in het Engels: ‘please give me money?’ Het kleine land in het hart van Afrika, getekend door de genocide van 1994, ondergaat sinds een jaar of vijf een metamorfose. Het zijn niet alleen de constante economische groeicijfers die tot de verbeelding spreken – tussen de 5 en 7 procent, de dalende inflatie en de strakke begrotingsdiscipline, die werd beloond met een kwijtschelding van de buitenlandse schuld. Het is vooral de taal die opvalt.

Het van oudsher Franstalige Rwanda heeft zich definitief losgemaakt van haar Franstalige verleden. In het geval van de voormalige bondgenoot Frankrijk zelfs zeer abrupt: sinds november 2006 zijn de diplomatieke banden verbroken – op initiatief van president Paul Kagame persoonlijk.

Aanleiding was de aanklacht van de Franse onderzoeksrechter Jean Louis Bruguière dat de Rwandese president en zijn medewerkers direct betrokken zouden zijn bij de moord op zijn voorganger Juvenal Habyarimana. Deze Hutu-president kwam in april 1994 om bij een vliegtuigaanslag, waarna het startsein werd gegeven voor de genocide, die aan naar schatting 900.000 Rwandezen – merendeels Tutsi’s – het leven kostte.

De Franse president Nicolas Sarkozy deed dit jaar nog pogingen tot toenadering, maar zijn Rwandese ambtsgenoot was onverbiddelijk: „Het is onbestaanbaar dat mogelijke juridische acties geen consequenties hebben voor diplomatieke relaties.” Oftewel: eerst de aanklacht van tafel, dan pas kan er worden gesproken over heropening van de ambassades.

Kagame weet dat hij de bal hard kan spelen, omdat hij zich in de afgelopen jaren heeft verzekerd van de steun van een belangrijke speler in de internationale politiek: de Verenigde Staten. Enkele maanden voordat het rapport van de Franse rechter werd gepubliceerd, sloot Rwanda een handelsakkoord met Amerika, dat in de voorbije jaren in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de economische groei: koffie (voor het Amerikaanse Starbucks), thee, bloemen, pesticiden en textiel zijn belangrijke afzetproducten.

Omgekeerd investeren de Amerikanen in telecommunicatie, gezondheidszorg met een omvangrijk aidsprogramma, ontginning van bijzondere mineralen en spoorwegtransport. En in een spiksplinternieuwe ambassade, met een indrukwekkende batterij antennes op het dak. Daarmee scannen de VS de gehele regio: in het hart van Afrika zijn zij dichtbij Congo, Sudan en andere rijke maar instabiele staten.

De Amerikanen en in hun kielzog de Britten steunen ruimhartig de parlementsverkiezingen die vandaag worden gehouden. Waar in het verleden met name Frankrijk en ook Nederland scherp keken naar de mensenrechtensituatie en het democratisch gehalte in het land, weigeren de Anglofone donoren elke kritiek op het Rwandese regime. „Strong leadership”, prees een Amerikaanse senator Kagame tijdens een recent bezoek. Van hem mag de regerende partij RPF haar macht voortzetten – zoals bij deze verkiezingen op voorhand al vaststaat.

De relatie tussen de grootste supermacht van de wereld en een van de kleinste Afrikaanse staten levert die laatste economisch meer op dan welke Franse steun uit het verleden ook, die vooral bestond uit ontwikkelingshulp en militaire middelen.

Vorig jaar werd Rwanda lid van de (ook al) Engelstalige East African Community, het economisch samenwerkingsverband van Tanzania, Kenia, Oeganda, Rwanda en Burundi. En dit jaar al nam president Kagame de voorzittershamer over.

„De Franse taal is verdrongen door het Engels, in de hoofdstad kun je met Frans niet meer terecht als je iets wilt bereiken of begrijpen”, vertelt Claudine Kayumba, een van oorsprong Franstalige Rwandese wetenschapster, die bij een Amerikaanse onderzoeksorganisatie werkt. Op scholen wordt nog in beide talen lesgegeven – maar op de universiteiten van het land heeft het Engels het Frans allang verdrongen, mede ingegeven door de weigering van Engelstalige studenten om zich het Frans eigen te maken.

Kagame mag zich tot de persoonlijke vrienden van zowel George W. Bush als Bill Clinton rekenen. De vorige Amerikaanse president is een van de belangrijkste geldschieters van het genocidemuseum in de hoofdstad. Voor Clinton een manier om zijn omstreden verleden met Rwanda goed te maken: als Amerikaans president weigerde hij in 1994 hulp om de genocide te stoppen.

Het aanzien van de Rwandese president is ook in Afrika inmiddels onbetwistbaar: op zijn voorstel besloot de Afrikaanse Unie een maand geleden dat het arrestatiebevel van de Franse onderzoeksrechter van generlei waarde is. In plaats daarvan is Rwanda zelf een justitiële vervolging begonnen tegen Frankrijk, om diens rol voorafgaande aan de genocide.