Bolivia in gesprek met oppositie

De Boliviaanse regering heeft gisteren gesprekken gevoerd met een belangrijke oppositieleider om een einde te maken aan de politieke crisis in het Zuid-Amerikaanse land. Bij rellen tussen aanhangers van de linkse president Morales en de oppositie vielen daar afgelopen week volgens de regering dertig doden.

Mario Cossío, de gouverneur van het departement Tarija, sprak in La Paz voor de tweede keer met Morales. Vooraf riep Cossío Morales op om concessies te doen. Later vandaag reist de president naar de Chileense hoofdstad Santiago waar Zuid-Amerikaanse leiders bijeenkomen om een oplossing te vinden voor het conflict.

Kern van de crisis is een door Morales voorgesteld referendum in december over een grondwetswijziging. Die constitutie moet de inheemse meerderheid meer macht en inspraak geven, onder andere bij de verdeling van inkomsten uit de grondstoffensector.

Vijf (van de in totaal negen) departementen, voornamelijk in het oosten van Bolivia, verzetten zich tegen de plannen van Morales – zelf een indiaan. De relatief welvarende regio’s, vooral bewoond door blanken, zijn rijk aan gas en olie en willen de zeggenschap over de inkomsten uit de winning hiervan behouden. Ook eisen zij meer autonomie ten opzichte van de centrale regering in La Paz.

Afgelopen weken liepen de spanningen hoog op. Na rellen in Pando, een van de vijf departementen die autonomie eisen, kondigde Morales vrijdag de staat van beleg af. De escalatie heeft geleid tot een diplomatieke rel tussen de VS en Bolivia. Vorige week werd de Amerikaanse ambassadeur, Goldberg, uitgezet omdat hij achter de protesten zou hebben gezeten.

Argentinië en Brazilië, belangrijke afnemers van Boliviaans gas, hebben aangeboden tot bemiddeling. Morales heeft dat tot nu toe afgewezen. (AP, Reuters)