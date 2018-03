Terwijl de financiële crisis wereldwijd om zich heen grijpt, de economische groei een neerwaartse beweging vertoont en de verhouding tussen de Europese grootmacht Rusland en het Westen broos is geworden, presenteert het kabinet morgen in betrekkelijke rust de begroting voor 2009. Betrekkelijk, want: „Nederland gaat een onzeker jaar tegemoet”, zo valt te lezen in de Miljoenennota die morgen, de derde dinsdag van september, officieel verschijnt.

Nu is deze frase zonder risico naar toekomstige miljoenennota’s te kopiëren en was zij ook in het verleden dikwijls bruikbaar. Maar toch kenmerkt die opmerking de rijksbegroting: niet meer dan een momentopname die weinig zegt over toekomstige afdrukken. Daarvoor is te veel sprake van een zeker in economisch opzicht instabiele periode. Het is opmerkelijk dat het kabinet onder deze omstandigheden zowel de burgers als de bedrijven een forse lastenverlichting in het vooruitzicht stelt, zeker in vergelijking tot de lastenverzwaring die de begroting voor het lopende jaar nog met zich meebracht.

Het is verstandig dat het kabinet rust zoekt op het sociale front en het mag dan ook van met name de vakbeweging worden verwacht dat zij in de vorm van loonmatiging een tegengebaar maakt. De waterige keuze die kabinet en (een deel van) de sociale partners bij het ontslagrecht hebben gedaan, is in die zin functioneel: van modernisering of versoepeling is niet of nauwelijks sprake, maar als wisselgeld is het compromis dienstbaar.

Het kabinet Balkenende IV, van christen- en sociaal-democraten, maakt een uitgesproken keuze voor een sociale markteconomie die gelukkig niet van liberale invloeden is gespeend. Nadrukkelijk keert het kabinet zich tegen protectionisme en toont het oog te hebben voor globalisering die niet alleen onontkoombaar is, maar juist een land als Nederland kansen biedt. Of de begroting ook het hoofd biedt aan de problemen die burgers meer dagelijks aan den lijve ondervinden, die van de multiculturaliteit, tekortschietend onderwijs en toenemende jeugdproblematiek, is een tweede. Hier ploetert het kabinet voort op de weg die het in het regeerakkoord had uitgestippeld. Vakministers als Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) en Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) hebben wat dat betreft nog een rekening openstaan.

Het kabinet heeft de afgelopen maanden enige conflicten weten op te lossen. Niet alleen over het ontslagrecht, maar ook bijvoorbeeld over embryoselectie en AOW. Maar intussen dient zich nieuwe splijtstof aan: de tegenstelling tussen CDA en PvdA over kernenergie bijvoorbeeld, hoewel dit op voorhand een nogal vruchteloos debat lijkt te worden.

Bij de volgende begroting, september 2009, zijn de gemeenteraads- en de provinciale statenverkiezingen al niet ver weg meer. En het jaar daarop naderen de landelijke verkiezingen alweer. Intussen weet het kabinet zich blijkens peilingen niet meer gesteund door een meerderheid van de bevolking. De spanningen in het politieke midden zullen toenemen. Inderdaad, de rust van nu is zeer betrekkelijk.